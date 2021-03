Pelea menos con tu pareja y sana tu RELACIÓN; sigue estos útiles consejos

Todos sabemos que no existen fórmulas ni recetas mágicas para sacar adelante una relación de pareja, sin embargo si hay una serie de herramientas que harán que el desgaste de la relación o los conflictos no conduzcan necesariamente a una ruptura. Muchas personas en ocasiones sienten que no hay salida y que tras varios intentos es imposible salvar una relación.

Sin embargo, no hay que olvidar que las parejas perfectas no existen y lo que sí existe es un trabajo constante de aceptación, entendimiento, diálogo, confianza y comprensión en el otro, factores todos que se solidifican con el paso del tiempo y si es el interés de ambos por conseguir este objetivo, de lo contrario cualquier esfuerzo será infructuoso.

Cabe destacar también que las parejas deben tener muy claro los límites del amor propio, esto para poder distinguir el momento idóneo en el que aún es tiempo para luchar por una relación y cuándo es el momento de soltar y dejar ir. Cabe destacar que una pareja feliz no es necesariamente la que trata de estar en sintonía con los ajustes que se requieren al interior de la relación. Es decir, debe haber un interés a modificar comportamientos y buscar el origen de las disyuntivas.

Hay que tener claro cuándo es un buen momento para rescatar la relación

En el gran universo que son las relaciones de pareja, hay que tener muy claro el momento idóneo para distinguir entre aquello que se puede rescatar aún y lo que es mejor dejar ir, además del sentido común que nos da señales en cada momento, también hay que saber reconocer los errores y trabajar en acuerdos si realmente se desea continuar.

Si llegas a suponer que estarás mejor sin tu pareja y ya estás cansado de discutir y nada cambia, entonces no tengas miedo de dar por terminada tu relación. FOTO: Pixabay

Se necesita trabajoar en acuerdos y acceder a mejorar la situación para dejar atrás los problemas que en un primer momento han ocasionado desgaste. Si se desea a continuar hay que tener interés y valor, y sobretodo tratar de no regresar al camino ya conocido que los originó. Si ya trabajan en acuerdos y desean detener las discusiones, ya es un buen camino iniciado. Y aunque los problemas no desaparecerán, existen herramientas para mantenerlos al mínimo.

El orgullo se convierte en un enemigo silencioso del amor por lo que es importante olvidarse de querer tener la razón, no teman a ser el primero o la primera en tratar de hablar para aclarar las cosas, ya que deben recordar que en el amor no hay lugar para el orgullo. No debe callar con el objetivo de no pelear más, este es un error muy grave que se comete, y solo contribuye a acumular culpas y resentimientos, si ya están cansados hagan una pausa y retomen el tema, no se queden callados.

Nunca deben suponer o asumir algo que den por hecho sin haber preguntado a la pareja ya que la mente es capaz de recrear grandes historias, por ello se sugiere siempre preguntar, el tomarlas como verdad sin escuchar lo que el otro tiene que decir puede ser otro grave error. Hablen acerca de lo que les molesta para que se consulte y puedan llegar a un acuerdo. Reconozcan los esfuerzos del otro ya que ayudará a sentirse motivados. Finalmente si llegas a suponer que estarás mejor sin tu pareja y ya estás cansado de discutir y nada cambia, entonces no tengas miedo de dar por terminada tu relación, ya que este sería el primer paso para sanar y ser feliz.

