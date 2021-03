¿No sabes qué ponerte? 5 Prendas BÁSICAS que te sacarán de cualquier apuro

Una de las complicaciones al momento de salir, ya sea a una cita romántica, una charla con amigos y simplemente para hacer las compras del súper, es nuestro outfit, y es que, aunque parece que no le ponemos atención, lo cierto es que las mujeres cuidamos cada detalle de nuestro atuendo. Pero en ocasiones nos sobrepasan las actividades y es imposible dedicarle el tiempo que quisiéramos a cada outfit que usamos.

Por ello te traemos las 5 prendas básicas que te sacarán de cualquier apuro. Desde salir a una cita con tu pareja, o incluso ir al cine con tus amigas. Sin mayor complicación, podrás crear outfits en minutos y súper cómodos.

Los 5 básicos que no pueden faltar en tu clóset

1. Jeans

Está bien si prefieres los mom jeans, o skinny jeans, acampanados o incluso rectos. Cualquier tipo de pantalones te salvarán de un apuro y te verás increíble.

2. Blazer

Los hay en diferentes tamaños, colores y diseño, y a pesar de que los de corte muy pequeño han pasado de moda, lo cierto es que los blazers largos te dan un estilo único. Puedes usarlos en cualquier ocasión, por ejemplo si se trata de un evento importante, como una entrevista de trabajo, este básico le dará seriedad a tu estilo, y puedes combinarlo con una playera blanca o negra, jeans o pantalones de buzo. Olgados o muy ceñidos, dotarán a tu look de elegancia.

3. Chamarra de Mezclilla

Al igual que el blazer, la chaqueta de mezclilla puede ser nuestra salvación. Y es que es uno de los básicos que no puede faltar en tu clóset, la puedes combinar con una camisa, blusa sin mangas, o con una playera. Puedes usarla además con vestido, falda o con tus jeans favoritos. Y no te preocupes si se ve desgastada, ya que eso le dará más estilo a tu look.

4. Vestido corto negro

Cómodo, sencillo y bastante práctico. Esta prenda puede hacer la diferencia en un look simple a algo verdaderamente original; y es que la puedes usar en ocasiones formales como reuniones de trabajo, o una visita al parque. Además es posible combinarlo con zapatos deportivos, zapatillas o botines. Te aseguramos que te sacará de cualquier apuro.

5. Playera blanca

Nuestro último básico es obviamente una playera blanca que no puede faltar en cualquier armario. Puedes optar por los estampados o que sea completamente lisa, y combinarla con tus jeans, con tu chamarra de mezclilla o con tu vestido negro. Serás la sensación.

¿Qué otro básico agregarías a nuestra lista?

