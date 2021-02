¿Por qué son tan caros los perfumes? Así es su proceso de elaboración

Seguramente algún día has decido comprar algún perfume y te percataste de que no son precisamente económicos, sobre todo cuando hablamos de las fragancias de las firmas más reconocidas. Lo que muchos no saben es que detrás de uno de estos delicados frascos, existen un gran proceso de elaboración.

El proceso para elaborar un perfume debe ser seguido minuciosamente, ya que cada planta o flor debe tener un tipo de cuidados concretos. En el caso del jazmín, por ejemplo, luego de recolectar la flores al amanecer, se ponen a macerar en un disolvente, que puede ser etanol o metanol. Con la maceración de las flores, se busca diluir las ceras y las esencias de la planta.

Así es el proceso de elaboración de un perfume

En el portal Super Esencia, explica que luego de la maceración, las flores y otros elementos se disuelven en alcohol, el cual luego se destila, dando como resultado la esencia pura de la planta, un líquido espeso denominado el absoluto.

Para conseguir un kilo de este líquido espeso, se necesitan entre dos y cuatro toneladas de flores, así que nos vamos dando una idea de porque se eleva el costo de los perfumes.

Un perfume es una combinación de diferentes ingredientes vegetales, animales y otros aromáticos sintéticos. Foto: Pexels

Luego viene el trabajo del llamado perfumista, también conocido por nariz de la fragancia, que comienza a combinar cientos de fragancias para conseguir el perfume que tanto se busca. El resultado dependerá de la capacidad de este especialista para combinar de manera armónica las notas aromáticas.

También existen un proceso al que le llaman expresión, en el que se utiliza con la corteza de los frutos, de la que se exprimen las esencias, y se consigue agujereándola y comprimiéndola de manera mecánica. El extracto que se obtiene se decanta y se filtra para separar las partes más acuosas de los aceites esenciales.

Un perfume es una combinación de diferentes ingredientes vegetales, animales y otros aromáticos sintéticos, con alcohol u otros disolventes y fijadores. Entre los más comunes están los bálsamos, el ámbar gris, que se obtiene de los intestinos de los cachalotes, y el almizcle que es una secreción glandular que producen los ciervos almizcleros.

