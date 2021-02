¡Perfecto para el frío! Estos son los beneficios del té de canela para la salud

Para nadie es un secreto que en los últimos días las temperaturas en México han bajado considerablemente, por lo que la idea de beber un té caliente como una forma de reconfortarnos y estar “calentitos” no le suena mal a nadie.

Pero más allá de solamente calentar el cuerpo y mitigar el frío existen ciertos tés que otorgan a tu salud grandes beneficios como lo es el té de canela, pues con un poco de este sabroso ingrediente en tu vida tu salud podría mejorar enormemente.

No muchos lo saben pero además del sabor y aroma que posee este ingrediente; la canela es una fuente de magnesio, hierro, calcio, fibra así como vitaminas C y B1, por lo que una infusión de canela no sólo deleitará tu gusto y calentará tu cuerpo sino que ayudará a que tengas una mejor salud.

Incluso si buscas una bebida que te ayude a perder peso, un té de canela te ayudará con dicha tarea, si bien no es una bebida milagrosa en este sentido, basado en evidencia científica se puede afirmar que tiene propiedades que harán más fácil alcanzar tu meta y reducir esos kilitos de más.

Beneficios del té de canela

Uno de los métodos más fáciles para lograr conservar las propiedades de la canela, es tomándola como infusión, pues de esta manera es más fácil para el sistema digestivo absorberlas.

Ayuda a la digestión

Entre los principales beneficios de la canela destaca ser un gran apoyo para una buena digestión, pues es carminativa ayudando a reducir gases en el estómago, previene úlceras y alivia los síntomas que provocan vómitos y náuseas.

Reduce malestares en la menstruación

Debido a sus propiedades anticoagulantes, este té es de gran ayuda para controlar el ciclo menstrual, así como para disminuir los cólicos y otros síntomas de la menstruación.

La canela es una fuente de magnesio, hierro, calcio, fibra así como vitaminas C y B1. FOTO: ESPECIAL

Disminuye niveles de colesterol

Este ingrediente cuenta con propiedades antioxidantes que ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, evitando la formación de trombos y ateromas.

Apoyo en el alivio de la gripe

Acompañado con miel y limón, el té de canela puede ayudar a combatir los síntomas del resfriado común como fiebre, tos, congestión y dolor de cabeza, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.

Es verdad que el té de canela puede dar muchos beneficios a tu salud, sin embargo, como todo, tomarlo en exceso podría traer consecuencias negativas.

SSB