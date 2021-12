Memoria: 5 alimentos que afectan la concentración

Cuidar la alimentación es básico para la salud de los seres humanos, pero pocos saben que es importante estar atento a lo que se consume, pues tiene un impacto en el cerebro, es decir, algunos productos podrían afectar la memoria y así la concentración.

Aquí ya dimos a conocer cuáles son los alimentos que ayudan a mejorar la memoria, sin embargo, hay otros que la dañan, así lo dio a conocer Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en su libro 'Este es tu cerebro en la comida' (This Is Your Brain on Food).

De acuerdo a la investigación de la doctora, las bacterias intestinales pueden desencadenar procesos metabólicos e inflamación cerebral que afectan nuestra memoria y concentración. Sin embargo, se puede contrarrestar este daño si se reducen o eliminan algunos alimentos.

1. Hidratos de carbono de alta carga glucémica

Los alimentos como el pan, la pasta y cualquier otro producto elaborado con harina refinada, tienen hidratos de carbono de alta carga glucémica, por lo que es necesario reducir el consumo. Asimismo la papa, el pan blanco y el arroz blanco tienen mucho IG (índice glucémico).

La papa tiene altos índices de glucémicos Foto: Pixabay

2. Azúcares añadidos

El azúcar es el alimento que más afecta tu cerebro, por lo que es necesario reducir el consumo diario, ya que puede provocar un exceso de glucosa en este órgano, lo que afecta la memoria. Los refrescos y la repostería industrial, tienen muchas azúcares refinados, así que es mejor eliminarlos.

Una dieta alta en azúcares no es buena para el cerebro Foto: Especial

3. Nitratos

Este producto está relacionado con la pérdida de memoria y se encuentra en charcutería y embutidos como las salchichas y tocino. La doctora Naidoo, recomendó reemplazar el consumo de estos por los que contienen harina de trigo sarraceno.

Recomiendan sustituir el consumo de embutidos Foto: Especial

4. Alimentos fritos

Varios médicos y especialistas en nutrición han advertido que las patatas fritas, tempura, samosas, alitas de pollo empanizadas, así como cualquier alimento que se fría, es dañino para la salud. Ahora la doctora de Harvard demostró que estos platillos están relacionados con bajas puntuaciones en el aprendizaje y la memoria. Además, la investigación también indicó que los que ingerían una mayor cantidad de fritos tenían más probabilidades de desarrollar depresión.

La comida frita está relacionada con el deterioro de la memoria Foto: Pixabay

5. Alcohol

La revista British Medical Journal publicó un estudio en 2018 que reveló que las personas que consumían más de 14 bebidas a la semana tenían un mayor riesgo de demencia en comparación con las que bebían alcohol con moderación, por lo que se pide no excederse en el consumo.

Las personas alcohólicas tienen riesgo a padecer demencia Foto: Especial

