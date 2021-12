3 alimentos claves para las piedras en el riñón

El riñón es el órgano principal dentro del sistema urinario ya que tiene como función esencial eliminar los desechos a través de la orina, además de regular el equilibrio del organismo y controlar el volumen de los líquidos extracelulares. Mientras que a su vez, los riñones son los responsables de fabricar hormonas que regulan la producción de glóbulos rojos de la sangre, entre otras tantas funciones. Es por eso que resulta vital incorporar ciertos alimentos a la ingesta diaria para evitar un daño en la región, que podría ser ocasionado por las piedras. En este sentido, te contaremos algunas claves.

Las piedras en el riñón son masas duras que se forman a partir de cristales que se pueden presentar en la orina, produciendo en dolor agudo. En algunos casos, los compuestos químicos de la orina pueden llegar a detener la formación de cálculos, pero hay veces que no logra hacerlo debido a la acumulación de sustancias tales como el fosfato de calcio y el ácido úrico. Es por eso que hay alimentos claves para ayudar en esta situación.

Para mejorar al riñón, antes que nada es importante consultar a un especialista para saber qué tipo de cálculos produce el cuerpo y a partir de ahí adoptar un régimen alimenticio acorde a la problema de salud. Cuando ya estamos en condiciones de iniciar el tratamiento, es vital contar con la proteína necesaria para que los resultados sean exitosos. En consecuencia, la primera de las claves es ingerir aquellas de origen vegetal.

Dicho esto, expertos sostiene que lograr una dieta sana que incluya estos alimentos servirá para reducir los cálculos en el riñón. Por lo tanto resultará esencial consumir 3 grupos específicos (legumbres, verduras y aves). En las legumbres pueden ser los frijoles, chícharos no enlatados y lentejas; en las aves, la pechuga de pollo; y en verduras, el jitomate, la papa, la zanahoria y la cebolla.

Foto: Pixabay

A estos alimentos debemos agregarle los que integran los frutos secos, que son las almendras, pistachos y semillas de girasol; el yogur natural; la miel; como así también algunas preparaciones ricas en oxalato como el té verde o negro; café; mariscos; cacahuate o cacao. Por último, y no menos importante, hay otras claves para evitar tener piedras en el riñón: no consumir proteínas en exceso como carnes rojas y pescados; disminuir la ingesta de vitamina C y reducir las bebidas alcohólicas ya que deshidratan al organismo.