Salud Infantil: ¿Qué es el PIMS? Síntomas de esta enfermedad causada por Covid-19

¿Qué es el PIMS? La pandemia por Covid-19 no solo ha dejado muertes, sino que aquellos que han logrado recuperarse de la enfermedad han desarrollado otros síndromes como secuelas de este padecimiento. El llamado PIMS es un síndrome que enciende los focos focos de la salud infantil.

Actualmente, no existe un programa de vacunación para menores de 18 años que puedan protegerlos del Covid-19. Algunos países van a la baja en los casos positivos y se ha regresado al semáforo verde; sin embargo los contagios permanecen y es importante tomarlo en cuenta.

El síndrome de PIMS afecta a niños de 7 y 12 años, principalmente. Es una enfermedad derivada del Covid, es tratable, pero tiene que detectarse a tiempo para evitar que se agrave. Se considera como un Síndrome Miltisistémico Inflamatorio Pediátrico y afecta a pacientes de coronavirus.

Se desconocen sus causas, pero se presenta de forma inmediata o hasta 40 días después de haber sufrido de Covid-19. Te compartimos las señales de alerta para que tomes precauciones.

Síntomas del PIMS causado pro Covid-19

Esta enfermedad es una respuesta inmune del sistema del niño o adolescente, se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos u órganos como corazón, riñones y pulmones.

Señales de PIMS:

Fiebre alta por más de 3 días

Dolor de estómago

Ojos rojos

Diarrera

Mareos

Desgaste físico, agotamiento excesivo

Sarpullido

Vómito

En casos graves:

Dificultad para respirar

Opresión o dolor en el pecho

Dolor abdominal

Somnolencia grave

Palidez



El PIMS no es contagioso, pero sí puede agravarse si no se atiende a tiempo. Es una respuesta anormal del sistema inmune, aunque ya no haya infección por Covid-19, las células responden de manera agresiva para responder a una enfermedad inexistente, lo que provoca los síntomas.



El tratamiento se basa en uso de antiinflamatorios, medicamentos para el corazón y oxigenación. También se puede necesitar antibióticos.

Sigue leyendo:

Literatura Infantil: 3 obras clásicas más conocidas que deben leer

Sexualidad Infantil: Principales trastornos hormonales en niños, causas y síntomas