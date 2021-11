Literatura Infantil: 3 obras clásicas más conocidas que deben leer

¿Qué libros deben leer los niños? Seguramente es una de las tantas preguntas que te has hecho alguna vez. La literatura es una de las actividades más positivas para chicos y grandes, pero algunos géneros o temáticas no son para todos, no solo por la edad, sino por que leer por obligación no es nada satisfactorio.

A lo largo de los años, la sociedad y el mundo han cambiado, las formas de entretenimiento ya no son las mismas, pero hay textos que no dejan de ser un clásico a pesar de la época en la que fueron escritos.



La lectura provee aprendizaje, estimula la imaginación, mejora el lenguaje y aporta muchos datos de cultura general. Elegir un libro no es nada fácil, ya que debe enganchar al niño o adolescente para crear un hábito en el futuro. Si no sabes por dónde comenzar, te compartimos las recomendaciones de los clásicos más leídos que todo niño debe conocer.

3 Clásicos más populares de la literatura

El Principito

Escrito por Antoine de Saint-Exupéry, este es uno de los clásicos más leídos en la literatura por chicos y grandes. Incluso ha recibido adaptaciones en películas y hasta videojuegos.

Este libro infantil es una obra obligada a su lectura, ya que deja muchas enseñanzas de vida. Sigue la historia de un piloto que se pierde en el Sáhara luego de que su nave sufre un problema; ahí conocerá a un príncipe que viene de otro planeta que le enseñará sobre la vida, el amor, el respeto. Una visión del mundo adulto a través de alguien más pequeño.

La vuelta al mundo en 80 días

Escrito por Julio Verne, este libro es otro de los clásicos infantiles que debes leer. La historia es una de las grandes aventuras de la literatura y es una de las más leídas. Esta obra saciará su curiosidad y estimulará su imaginación.



La trama muestra la vida de Phileas Fogg, un caballero inglés solitario y misterioso. Él está decidido a mostrarle a todos que se puede recorrer todo el mundo en 80 días. Todo comienza con una apuesta con el Reform Club y se embarcará en un viaje para darle la vuelta a la Tierra.

El mago de Oz

Del autor L. Frank Baum, esta historia de magia y fantasía es otro de los clásicos más leídos y adaptados al cine, música y obras de teatro.



Es una de las lecturas obligadas para chicos y grandes que sigue la vida de Dorothy, una joven que viaja hasta la Tierra de Oz tras ser arrastrada por un huracán. Ahí explorará dicho mundo junto a su perro Toto, pues debe encontrar al Mago del lugar para que la devuelva a su mundo. En su camino a Ciudad Esmeralda también conocerá a personajes icónicos como el hombre de hojalata, entre otros.

