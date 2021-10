Día de Muertos 2021: ¿Cómo hacer calaveras literarias de forma fácil?

Ya se acerca la celebración del Día de Muertos en nuestro país, y una de las tradiciones más populares son las calaveras literarias, también llamadas calaveritas, pero seguramente te preguntas ¿cómo hacer una de forma fácil? y aquí te lo vamos a explicar.

Las calaveritas literarias surgieron desde el siglo XIX, anteriormente les llamaban “panteones”; sin embargo algunos historiadores indican que fue en la época colonial del siglo XVIII cuando comenzaron a crearse. Se dice que se inventaron cuando los criollos escribían pasquines, escritos de contenido satírico, en forma de epitafio.

¿Qué es una calaverita literaria?

Son composiciones tradicionales fáciles de hacer y escribir mediante versos y rimas. Usualmente, usan un tono pícaro, divertido, irónico y satírico para hablar sobre una persona que, puede estar viva, o que haya fallecido. Crean situaciones imaginarias, donde un amigo o un personaje se encuentra con la “muerte”.

Algunas características que deberás tomar en cuenta para realizar la calavera literaria es la extensión, ya que se debe tomar en cuenta que se escribe en pocas líneas o versos. Por lo general, está compuesta por cuatro estrofas de cuatro versos, llamadas cuartetos. Cada uno de estos versos mide ocho sílabas porque es la métrica usada en la poesía popular.

Otro aspecto muy importante es la rima, en la calaverita se usa la rima asonante, que es un tipo de rima fácil de conseguir. Un ejemplo de rima asonante es el par de palabras: casa y pasa. La ironía también es una característica que no se debe dejar pasar, pues le dará el efecto cómico a la composición.

Sobre el uso del lenguaje, siempre hay que respetar su carácter popular. Por lo que no es recomendable escribir una calaverita con un lenguaje formal o culto.

¿Cómo escribir una calavera literaria?

No hay un método único para escribir esta composición, explican en el blog calaveras-literarias.com, donde también dan los siguientes puntos base para hacer una calaverita de forma fácil.

Lo primero es escoger la persona a quién va dedicada, luego elegir la situación. En una calavera literaria, la muerte vista a la persona en circunstancias cotidianas de la vida. La ironía es la esencia de lo cómico, sin embargo, puede darse de muchas maneras.

Por lo general, el personaje trata de engañar a la muerte, pero es descubierto de forma inesperada e inocente, aunque en algunas calaveras, quien sale humillada es la "huesuda". También forma parte de este punto, planear cómo va a suceder la acción. Aquí se debe usarla imaginación y pensar de qué forma el personaje intentará engañar a la muerte.

La estructura es el último punto a planear antes de comenzar a escribir, es fundamental determinar si se usará métrica o no, el esquema de rimas, el número de versos por estrofa y la cantidad de estrofas. La recomendación para los quienes no son expertos en versos es que no usar métrica, y utilizar rimas libres.

Si deseas saber más sobre la elaboración de las calaveritas literarias, este video puede ayudarte:

