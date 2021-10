Una alegre Calavera: El origen de La Catrina

A la espera del Día de Muertos empezamos a colocar los altares para aquellos que se nos adelantaron. Con papel picado de distintas formas, calaveras de barro, y cempasúchil en tonos amarillos, naranjas y morados se veneran a nuestros muertos, el 2 de noviembre. De la mano de nuestras tradiciones, también aparece la famosa Catrina de José Guadalupe Posadas, la cual se ha interpretado de generación en generación.

¿De dónde viene La Catrina? En realidad fue una crítica social que hizo el pintor y caricaturista Posadas inspirado en el término catrín (personajes que vestían de forma muy elegante, y pertenecían a la clase alta mexicana), y lo usó para señalar los orígenes de este gremio. Además, el artista era muy conocido por el uso recurrente de temas mortíferos y escenas de la muerte en sus obras, con esto en mente se originó esta sátira de una mujer distinguida de la época que viste con plumas, seda, sombrero de ala ancha y vestido largo, pero un rostro cadavérico.

La Catrina. Foto: JDS Agencia y Leslie Pérez

LIENZO PROPIO

Aunque La Catrina ha estado durante muchos años en las tradiciones del Día de Muertos mexicanas, se ha vuelto un referente para el maquillaje artístico y bodypaint. No es fácil realizar una calavera en el rostro, lleva mucho tiempo, paciencia y detalle para crear los fondos e ilusión óptica.

El atuendo va acompañado de un vestido largo de época, de principios del siglo XX, con olanes, transparencias, y figuras plasmadas en las texturas de la pieza. Va acompañado de plumas, algunas veces de un sombrero ancho y algún rebozo. Los tonos de La Catrina original son oscuros y tenebrosos que se contrastan con el rosa mexicano, los amarillos y naranjas del color del cempasúchil, pero conforme las tendencias de moda van cambiando, también la interpretación de este personaje.

La make up artist Cristina Cardoso, quien ha estado en esta profesión por más de 17 años, propone un maquillaje exquisito, divertido y cadavérico para esta temporada. Para lograr La Catrina perfecta se necesitan más de dos horas de trabajo, y para obtener un resultado realista, es mejor la ayuda de un profesional.

Cardoso (la puedes encontrar en su Instagram como @cristinacardosomakeup) propone un perfil en blanco, resaltando el foco del maquillaje en la dentadura ficticia (creada con profundidad), la sombra negra en los ojos (para un aspecto cadavérico), pero lo alegra con flores que rodean la mirada, y figuras en la frente.

Por otro lado, la diadema en la cabeza, llena de flores de colores, o sombrero es sumamente importante si lo que se quiere es tener una copia fiel de La Catrina original, y hacerla de un modo más realista.

La originalidad es importante a la hora de interpretar a La Catrina, puedes basar tu look en dos colores, por ejemplo negro y naranja, o crear una propia versión más atrevida con maquillaje esquelético y el atuendo en negro. También se encuentran las maquilladas en blanco y azul, simulando una talavera, o simplemente con flores detalladas en el rostro.

La Catrina. Foto: JDS Agencia y Leslie Pérez

SOBRE MAKE UP ARTIST

Cristina Cardoso es make up artist profesional. Sobre su carrera nos contó: “Llevo más de 17 años maquillando, inicialmente aprendí porque fui modelo mucho tiempo y de modo autodidacta aprendí de los maquillistas que me arreglaban para los shootings. Siempre me gustó muchísimo y lo hacía muy bien, pero a mi misma, y cuando decidí hacerlo a nivel profesional tomé cursos y diplomados”.

Limpia tu cara antes de realizarte cualquier maquillaje, y no olvides desmaquillarte a profundidad al finalizar.

Eleva tu apariencia con pestañas postizas. Elige las más exageradas, pero también las más adecuadas para ti.

Puedes darle un toque moderno pegando pedrería alrededor de los ojos.

Si te gustan las manualidades, atrévete a confeccionar tu diadema creando flores con telas de colores.



PARA PERFILAR TU APARIENCIA SIGUE ESTOS PASOS:

Circula el borde de tus ojos para crear una ilusión de fondo y con ojeras.

Crea una base en blanco en todo tu rostro. O del color que combines con tu vestuario.

Con un delineador negro traza los dientes de una manera exagerada.

PAL