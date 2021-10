Salud Infantil: Las alergias más comunes en niños, conoce sus síntomas para evitarlas

Hay personas que no pueden disfrutar de alimentos cotidianos como la leche, nueces o frutas, tampoco pueden tener una vida "normal" debido a que las flores, animales o el polvo los afecta al respirarlo o entrar en contacto con el mismo. Las alergias son algo muy común, pueden desarrollarse de niño o descubrirlas en la edad adulta.



Aunque no implican un problema de salud grave, las consecuencias de no tener cuidado de ingerir o estar en contacto con alimentos o sustancias que desarrollan la alergia puede ser hasta mortal.

Los tratamientos dependen del tipo de alergia que se padece, pueden desaparecer con el tiempo, controlarla con el uso de medicamentos o evitando por completo el factor causante. Algunas personas han llegado a ser alérgicas al agua, su propia saliva o incluso al contacto humano.



Aunque no todos la padecen, o desconocen tenerla, es primordial que acudas con tu médico para realizar un examen general que te ayudará a saber si tu hijo o hija es alérgico a algo. También son más propensos si padres o familiares presentan esta condición.

Síntomas de alergias en niños

Es importante estar alerta a varias señales que pueden indicar que un niño es alérgico a algo y quizás no lo sabías, te compartimos algunos de los síntomas más comunes de las alergias en niños.

Estornudan muchas veces en determinados lugares u ocasiones

Ataques de tos

Picazón en la nariz o garganta

Congestión o escurrimiento nasal

Enrojecimiento, picazón o hinchazón en los ojos

Ataques de asma o dificultades para respirar

Urticaria

Sarpullido

Hinchazón en la cara o garganta

Es importante observar si presentan estas señales de alerta si estuvieron en contacto con animales, algún alimento, flores o insectos.

Alergias más comunes

Mascotas

Muchas veces el pelaje de los animales, saliva o hasta orines pueden provocar alergias en los niños, se manifiesta a través de estornudos, picazón o enrojecimiento de la piel.

Moho

Es uno de los hongos más comunes en las casas debido a la humedad. Los niños pequeños son los más vulnerables, se manifiesta por medio de rinitis, estornudos o congestión nasal. A largo plazo puede desarrollar asma.

Polen

El polen de las flores es de las alergias más comunes, puede ser a causa de flores, árboles, plantas y el pasto. Provoca picazón, estornudos o salpullido.

Alimentos

Algunos niños y adultos son alérgicos a alimentos como la leche, nueces, soja, frutos secos, huevos, entre otros. Los síntomas pueden ser hinchazón de la cara, dificultades para respirar, dolor de estómago, entre otros.