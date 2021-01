¿Tu cabello no crece? Éstas son las razones por las que podrías tener este problema

Uno de los problemas más recurrentes con el cabello es que deje de crecer, existen etapas en las que las cosas con nuestro pelo no van bien y sentimos que por más cosas que hacemos está estancado en un tamaño. Existen diversas razones por las que podrías pasar por esta situación, pero no te preocupes, pues la mayoría tienen remedio.

Si en algún momento te has preguntado ¿por qué no crece el cabello? seguro aquí encontrarás algunas respuestas. Es probable que estés cometiendo algunos errores que impiden que tu pelo este sano y por lo tanto no dejan que tenga un desarrollo como debiera ser.

El estrés

En los últimos años este problema es la causa de muchos malestares y enfermedades, y aunque no lo creas, también podría ser el responsable de que tu cabellera siga del mismo tamaño.

Cuando las personas están sometidas a un proceso de estrés, es normal que se irrite el cuero cabelludo y se vuelva más sensible, como consecuencia se puede presentar una pérdida del cabello y una disminución en su crecimiento.

La alimentación

El tipo de alimentación se refleja en la piel y el cabello, una alimentación saludable y balanceada evita que el pelo deje de crecer, se vea sin brillo y sin vida.

También el consumo de alcohol y tabaco de forma habitual podrían arruinar tu cabello, pues ambos son factores que resecan la cutícula y hacen al cabello más frágil y quebradizo; especialmente el humo que altera la producción de estrógeno.

Si buscas tener un cabello largo, quizás debas cambiar algunos malos hábitos para conseguirlo. Foto: Pexels

El lavado

A la hora de lavar el cabello son muchas las cosas que se deben tomar en cuenta, desde el tipo hasta las veces que lo lavamos. Además, en ocasiones compartimos el shampoo con nuestra pareja o familia, algo que no es lo más recomendable.

Otro punto importante es el enjuague, pues debes asegurarte que los productos que utilizas, como el acondicionador y las mascarillas se limpien por completo, ya que los restos acumulados tapan los folículos y detienen el crecimiento.

La edad

Si no te crece el cabello, el motivo puede ser la edad, pues conforme pasan los años nuestro cabello tiende a crecer mucho más despacio. La edad en la que el pelo puede dejar de crecer es variable, pero desde los 30 años puede ocurrir ya una disminución casi imperceptible.