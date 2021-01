Conoce el método que llevará a Tom Brady a jugar su décimo Super Bowl

Es admirado por mucho y odiado por otros, pero no importa cuál sea la opinión que se tenga sobre Tom Brady, se tiene que reconocer que este jugado de la NFL es uno de los mejores de todos los tiempos, no sólo por los seis anillos de campeonato que logró con los Patriotas de Nueva Inglaterra, si no porque está a punto de disputar una final más en su carrera, sólo que en esta ocasión con los Bucaneros de Tampa Bay.

Sin embargo, en la carrera de este mariscal de campo destaca por su forma de entrenamiento, la cual ha cambiado y perfeccionado con los años hasta llevarlo a disputar su décimo encuentro de Super Bowl. La rutina que ha seguido para tener un físico envidiable se llama "Método TB12", lo que lo ha llevado a convertirse en un jugador élite.

Este método fue desarrollado por Brady y su amigo y preparador personal Alejandro "Alex" Guerrero, dando como resultado una rutina para prolongar la vida de los atletas y ayudar a explotar las habilidades físicas al máximo. Por lo que en 2017 publicó el libro titulado "El Método TB12: cómo lograr un rendimiento máximo y sostenido de por vida".

"Es un método personalizado y completo que acelera la recuperación de las lesiones desde un punto de vista holístico y orientado a la prevención de cualquier problema físico", explicó Brady durante una entrevista otorgada por la publicación de su libro.

Dieta y ejercicios rígidos

Una de las principales claves de este método es mantener el cuerpo bien hidratado, por lo que Brady se levanta todos los días a las seis de la mañana y lo primero que hace es tomar un vaso de agua con electrolitos, y después se prepara un batido conformado de arándanos, plátano y frutos secos. Sin embargo, la rutina menciona que se deben tomar de 20 a 25 vasos de agua diarios.

De igual forma, toda la familia Brady sigue al pie de la letra la dieta, por lo que sólo consumen 80 por ciento en verduras orgánicas acompañadas por arroz integral, quinoa y frijoles, por lo que prácticamente no comen carne roja, salvo en ocasiones especiales.

El método también restringe el consumo se ciertos alimentos, como son lácteos, cafeína, alcohol, azúcar, harina, sal, tomates, pimientos, champiñones y berenjenas.

El mariscal de campo también ha resaltado la importan de descansar adecuadamente, por lo que todos los días antes de irse a la cama se toma un tiempo para meditar y relajar su mente. Cabe destacar que Brady y su amigo "Alex" Guerrero una pijama especial, la cual está forrada al interior de biocerámica, lo que le ayuda a maximizar la recuperación de los músculos mientras duerme.

En lo que se refiere a la preparación física, Brady enfoca sus ejercicios en la flexibilidad, la contracción y la relajación de los músculos, con el objetivo de incentivar la circulación sanguínea, por lo que rara vez realiza el levantamiento de pesas, ya que considera que eso conlleva a lesiones musculares que a veces tardan en sanar.