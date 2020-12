¿Cómo pedir en tu estética el look para lucir efectos de color como Belinda?

Cada que cerramos un ciclo, como terminar el año, queremos un estilo nuevo y diferente. A muchas les pasa que quieren tener cierto efecto de color pero no saben como explicarlo en la estética, lo que puede terminar siendo un desastre. Para que eso no te pase, te diremos como pedir el look para lucir como Belinda.

Belinda es una de las famosas que aunque ha probado diversos tonos en el cabello, lleva bastante tiempo luciendo efectos de color en tonos rubios, algo que muchas mujeres buscan. Hoy descubrimos cuales son esas coloraciones que la estilista de cabecera de la cantante usa para darle ese toque tan chic.

¿Cómo pedir en tu estética el look de Belinda?

Gracias a las redes sociales hemos descubierto muchos secretos en la rutina de belleza de las famosas, en está ocasión, fue la estilista Jessica Galván, quien contó el trabajo que hizo en el cabello de Belinda.

De acuerdo con Galván, el efecto de color que le dio a la cantante se llama lowlights, con las que agregó efectos oscuros como el de su color base. Anteriormente ya había realizado otra coloración de nombre Beachy Hair.

"Hace 2 semanas le realicé su Beachy Hair, pero me quedé con ganas de meterle mas lowlights, así que ayer las agregué", explicó la experta en color.

Además, dijo que la técnica de color que ella usa es fácil de mantener, pues los retoques son de 5 a 8 meses (a veces mas), pero las lowlights o matices se tienen que realizar para mantener el tono intacto y que no se deslave o se llegue a oxidar, algo que hace que las luces tomen un color amarillo o naranja.