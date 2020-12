Danna Paola también le entra al hair colors; así se ve con el cabello rosa

La tendencia de llevar el cabello de colores ha invadido los salones de belleza y también la melena de muchas famosas. Danna Paola también le entró hace un tiempo a esta moda al pintarse el pelo de rosa, un look con el que sin duda encantó a sus seguidores y fanáticos.

El hair colors también lo han tenido otras cantantes y actrices como Thalía, quien recientemente presumió su look en su cuenta de Instagram. Katy Pery y Kylie Jenner son otras famosas que hemos visto con el cabello de colores. Y no han sido sólo las mujeres, el cantante J Balvin también se ha dejado ver con cambios de look extremos.

Así se ve Danna Paola con el cabello rosa

En agosto de 2018 la cantante subió a su cuenta de Instagram algunas fotografías en donde se le puede ver con el pelo rosa y largo. En una de las imágenes se le ve con el cabello recogido, mientras que en otra lo tiene arreglado con ondas.

Uno del atuendos que lució en sus redes fue el que llevó a un show en la que estuvo acompañada en el escenario por la agrupación CD9, y la cantante Ana Mena. El look de la intérprete de "Mala Fama", "Oye Pablo" y "Sodio" encantó a muchos por combinarlo con un conjunto de terciopelo negro y botas largas que destacaban sus piernas.

Danna Paola sorprendió con su cambio de look: Foto: Captura de Pantalla

En las otras imágenes de sus redes sociales se le ve con el mismo estilo comiendo o paseando por la ciudad. También en una boda a la que asistió con en elegante vestido largo con abertura en tono lila. Todavía a principios de octubre de ese mismo año la vimos con ese color, antes de volver a ser castaña.