Cuando el amor acaba... 5 conductas que debes evitar si estás por romper con tu pareja

Terminar con una persona con quien llevas mucho tiempo de convivencia, puede ser un poco difícil, pero muchas veces es lo más saludable, si las cosas no han resultado como se tenía pensado. Al encontrarnos en una situación de esta magnitud lo que buscamos es huir, escapar, desaparecer, que nos trague la tierra y no tengamos que afrontar ese terrible momento, pero como no es la mejor manera, por lo general se terminan inventando gran cantidad de excusas que están lejos de la realidad.

No es la mejor idea, pues si las cosas son así, podríamos dar mensajes equivocados o incluso herir más de lo que se creía. Por eso, a continuación te mencionaremos algunos comportamientos o mejor dicho, excusas que no debes tener al momento de querer terminar tu relación.

1.Mentir acerca del desenamoramiento

Posiblemente el miedo por lastimar a tu pareja pueda orillarte a esta situación, sin embargo las mentiras nunca son una buena idea, porque tarde o temprano se dará cuenta de la verdad y quedarás peor. Dí la verdad por cruda que parezca.

2.Buscar algún pretexto para que él o ella rompa contigo

Estar incómod@ por alguna situación, no expresarlo y encima de todo, buscar alguna excusa para que él o ella termine contigo para que tú no te enfrentes al momento difícil, habla peor de ti, que de quien deseas cortar. No sólo por lo deshonesto que esto resulta, sino porque además te hace ver como una mala personal.

3.Esperar que la relación se acabe por si sola

Esto es quizá una de las formas más tortuosas de terminar que existen. No vale la pena seguir sólo por costumbre. Es insano para ambos, perderán mucho tiempo mientras podrían estar intentando arreglar la relación o buscara otra persona con quién se sientan satisfechos.

4.Humillarlo frente sus amigos

Sin importar cuántos problemas tengan en ese momento, no deben humillarse, hablen a solas y eviten discusiones en público que sólo los harán quedar mal delante de amigos o familiares e incluso desconocidos.

5. Terminar la relación en medio de una discusión

Al discutir o tener ciertos enfrentamientos, fuertes porque simplemente ya no se soportan o tienen paciencia, se suelen decir muchas palabras hirientes, que no es correcto salir corriendo molesto y darse a la fuga.