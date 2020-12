¿Pareja TÓXICA? Señales de que estás dentro de una relación DESGASTANTE

La mayoría de las relaciones de pareja, suelen atravesar etapas en las que a veces no todo marcha de la manera en que quisieran, sin embargo, algunas veces esta etapa se vuelve permanente y es cuando la relación, lejos de ayudarnos a crecer, nos desgasta.

Además de lo incómodo que puede resultar una pareja tóxica; sobre todo durante el confinamiento en el que convivimos las 24 horas del día, este desgaste puede derivar en depresión, frustración y enfermedades relacionadas con el estrés

Señales de una relación tóxica

Dejas de sentir paz mental cuando estas con esa persona

cuando estas con esa persona Provocan que se te cierren las puertas y aproveches oportunidades

Son agresivas o violentas

Producen malestar físico y emocional

Tipos de personalidades tóxicas

Personalidades rígidas. repiten patrones de conducta y es difícil que accedan a una sugerencia o consejo, en su mayoría son predecibles de una forma negativa.

Son problemáticas. Crean conflicto de la nada o por cualquier motivo por muy mínimo que sea, todo el tiempo quieren pelear y discutir para tener la razón.

Culpan a los demás. Hacen sentir que la pareja o los demás que lo rodean que tienen la culpa de sus problemas excepto ellos mismos.

Radicales. No pueden aceptar los matices en la vida cotidiana, suelen ser tajantes ante cualquier situación.

Trastornos mentales y emocionales. Son personas que evidentemente necesitan ayuda psiquiátrica y psicológica.

Señales de alerta roja

1. Interrumpen.

2. No escuchan.

3. Han de ser protagonistas.

4. Controlan con dinero.

5. Usan la ironía y el sarcasmo.

6. Culpan a los otros de provocar su enojo y sus errores.

7. “Cortan cabezas para ser más altos”.

8. Hacen esperar a la gente y no piden mayores disculpas.

9. Eligen los temas de conversación que quieren e ignoran los que no les interesan.

10. Invalidan las emociones de los demás.

11. Descalifican a los demás cuando no están “a su altura”.

12. Ordenan las cosas de manera déspota y autoritaria.

13. No dan las gracias.

Solución

Lo importante es identificar que la relación tiene estas características, posteriormente tomar conciencia de que tiene cierta ventaja sobre ti y por ello hay una desigualdad en la pareja.

Lo mejor es que busques apoyo externo, ya sea con familia, amigos y expertos, incluso asesores legales, además de poner y ponerte límites. Para una solución definitiva, lo mejor es que te alejes de este tipo de personas.