¿No sabes qué usar? Disfraces para usar este HALLOWEEN de Covid-19: VIDEOS

Este año ha sido muy particular e incluso ha ocasionado que muchas de las festividades que esperamos año con año sean retrasadas, canceladas o suspendidas, pero ese no es motivo para no celebrar Día de Muertos y Halloween desde casa.

Todo es cuestión de creatividad, pues se puede celebrar sin salir de casa gracias en gran parte a los avances de la tecnología, pues hay diferentes opciones para hacer fiestas en línea, entre las mejores plataformas digitales para hacer fiestas en línea.

Aunque hay también algunas en transmisiones en las que deciden hacer su propia fiesta, cobrar el acceso y hacen un concurso de disfraces en donde los participantes podrán ganar uno de los premios,

En segundo lugar hay que tomar en cuenta que usar durante la fiesta más terrorífica del año, donde internautas se han visto muy creativos, al implementar vestuarios de películas de terror, caseros, inteligencia artificial entre otras temáticas.

Cabe mencionar que aún estamos en pandemia por lo que se recomienda no hacer reuniones con más de 10 personas y permanecer en casa, es por eso que la recomendación es mejor hacer una reunión virtual para pasar buenos momentos juntos a nuestros amigos.

Estas son las opciones de disfraces para celebrar en casa:

Una de las opciones para usar este Halloween es imitar el outfit de los personajes icónicos de algunas de las películas más populares, hay muchas opciones, y que incluso se pueden usar prendas que tienes en tu closet para no tener que invertir mucho tiempo y dinero.

Una de las opciones más sencillas de mundo y que esta de moda en estos momentos en TikTok es el #GhostChallenge que es muy divertido y fácil, sólo se necesita una sabana blanca, lentos oscuros y usar ropa negra debajo.

Para tu mascota: