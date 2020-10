Danna Paola impone tendencia con su flequillo rubio este otoño; checa los ideales para ti

View this post on Instagram

u00bfQuiu00e9n mu00e1s se declara fan del flequillo? ud83dude4bud83cudffbu200du2640ufe0f yo lo estoy amando ud83dudc96 les acabo de compartir nuevo video en YouTube Fabi Ortiz donde les cuento y muestro detalles para lograr este flequillo ud83dudc83ud83cudffb espero les guste mucho u263aufe0f #weareback #curlyhair #curlyfringe #fleco #flequillo #flequillorizado #flecorizado