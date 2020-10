¿Cómo viajar con niños en la nueva normalidad?

Sin duda, uno de los planes que más disfrutan los niños es viajar. Un paseo en familia permite respirar aire fresco, relajarse y compartir sin que estén de por medio las tareas o las actividades en casa.

En medio de la reactivación turística en el país, varias familias ya están buscando armar su primer viaje y pensando en ellos, una empresa de viajes líder de Latinoamérica, lanzó un listado con recomendaciones a tener en cuenta para vivir un viaje con niños, sin perder de vista el cuidado y los protocolos de bioseguridad:

1. El cubrebocas no se toma vacaciones

Los niños en especial deben permanecer protegidos durante el viaje. Es importante que un adulto verifique permanentemente que siempre lleven puesto su cubrebocas correctamente y no los manipulen.

2. No es tiempo de improvisar.

Es muy importante hacer un itinerario de viaje para asegurarse de que visitará espacios bioseguros. Actualmente, existen muchos restaurantes y hoteles que tienen protocolos estrictos de higiene, se debe tenerlos identificados y reservar con anterioridad. También es fundamental programar las actividades que se desarrollarán con los niños durante el viaje, porque muchas de ellas, como el acceso a algunas playas, piscinas y zonas públicas, ahora requieren reserva previa y tienen cupo limitado.

3. Mantenga la higiene más que nunca.

Los niños tienden a ser más despreocupados en cuanto a los protocolos de lavado de manos o tocar superficies en lugares públicos. Como por lo general los viajes involucran muchas actividades en exteriores, es importante hablar con ellos y hacerlos conscientes de su autocuidado; además se debe intensificar la limpieza de manos y procurar que el cubrebocas esté siempre limpio. Para eso, es recomendable cargar un pequeño kit con gel antibacterial, jabón líquido y tapabocas de reserva.

4. Supervise la interacción con otros chicos.

En cada paseo, los niños hacen nuevos amigos, por lo que es casi imposible que no interactúen en grupo durante las vacaciones. Lo importante en este caso es que se use siempre tapabocas cubriendo boca y nariz, se mantengan los protocolos de distanciamiento y se procure realizar actividades que no requieran necesariamente de contacto físico.

5. No descuide sus rutinas bioseguras

Durante las vacaciones, el hotel será su casa, por eso es importante alojarse en uno que cuenten con todo los protocolos y certificaciones. Adicionalmente, procure no bajar la guardia y mantenga las rutinas de aseo cuando regrese de la calle. Recuerde tener calzado y ropa extra para que los niños puedan usarlos exclusivamente al interior de la habitación; tampoco olvide que grandes y chicos deben lavarse las manos siempre que regresen de cualquier actividad, por breve que sea.