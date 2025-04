Kanye West confiesa que nunca quiso tener hijos con Kim Kardashian

Kanye West es uno los artistas más controversiales de la industria y, desde su separación con Kim Kardashian, ha entrado en una serie de polémicas que lo han marcado de por vida. Ahora destaparía que no lleva una buena relación con su expareja involucrando a sus pequeños hijos en sus declaraciones.

La relación entre el rapero estadounidense y la modelo siempre estuvo rodeada de controversia, y aún años después de su divorcio, sigue siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo. Por lo que recientemente, West hizo una revelación impactante sobre su matrimonio y sus hijos, lo que ha generado gran revuelo en redes sociales.

Kanye West y Kim Kardashian comenzaron su relación a principios de la década de 2010 y contrajeron matrimonio en 2014, después de haber tenido ya a su primera hija, North West. Años más tarde, nacieron sus otros tres hijos llamados Saint, Chicago y Psalm.

En una entrevista en el canal de YouTube de DJ Akademiks, Kanye admitió que desde los primeros meses de su relación con Kim sintió que no quería formar una familia con ella. Esto le ganó criticas redes sociales, pues son comentarios que no se esperarían del famoso rapero relacionado con sus hijos.

"Fue mi culpa. No quería tener hijos con esta persona después de los dos primeros meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios. Mis hijos son celebridades y yo no tengo ni voz ni voto. Así que esta mujer blanca y esta familia blanca tienen el control de estos niños negros altamente influyentes, que son mitad hijos de Ye", declaró West.