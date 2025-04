Dani Flow se hace un tatuaje en honor a Cazzu y pide detener las críticas en su contra

Mientras intenta dejar atrás la polémica que persiste por su ruptura con Christian Nodal, Cazzu se abre paso con éxito en la industria musical y muestra de ello su reciente lanzamiento "Con otra" con el que rompió récord en YouTube. Ante esto, otros artistas han reconocido el talento de la trapera argentina y entre ellos Dani Flow, quien se dijo gran fan y presumió el tatuaje que se hizo en honor a la cantante, con quien no descarta una colaboración.

Esta no es la primera vez que el llamado "Rey del morbo" se declara a favor de Julieta Cazzuchelli, como es el nombre de pila de la cantante, ante el escándalo mediático que enfrenta por la repentina relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal que surgió tan sólo unas semanas después de que el sonorense pusiera fin al romance que sostenía con la trapera argentina. Además, el reguetonero también se ha lanzado contra la pareja de regional mexicano.

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Dani Flow reiteró su apoyo a la llamada "Nena trampa" ante las críticas que enfrenta tanto por su reciente canción "Con otra" -que llevaría duras indirectas para Ángela Aguilar-, como por su ruptura con Christian Nodal y los rumores que han surgido al respecto que apuntan a un supuesto pleito legal por la hija que tienen en común, Inti. El cantante también la defendió de las críticas y presumió el tatuaje que se hizo en su honor.

“De Cazzu lo único que sé es que es una súper buena mamá y una súper buena artista con la que me gustaría trabajar próximamente, creo que no hay que meternos en la vida que no nos interesa. Que pare el hate para Cazzu y no sé desde dónde la estén hateando porque desde México no la estamos hateando, aquí la queremos mucho y estamos con ella”, dijo el cantante.