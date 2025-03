Famosa influencer se hace viral tras recibir una moto eléctrica de casi 30 mil pesos por parte de un fanático

En Twitter se comenzó a viralizar el caso de Brigitte Grey, influencer mexicana que alcanzó la fama hace algunos años gracias a su participación en el canal "Qué Parió", pues volvió a generar debate en redes sociales tras compartir en sus historias de Instagram una lista de deseos en Amazon.

En ella invita a sus seguidores a que le den regalos de su preferencia, pero lo que más llamó la atención fueron los precios de los productos incluidos, que iban desde una mesita de noche de aproximadamente 800 pesos hasta una cámara profesional con un costo superior a los 120 mil pesos.

"Hola. Esta es mi wishlist privada. Recuerda que no es obligatorio comprar nada; tal vez solo te sirva de inspiración ver lo que hay aquí. Lo que más necesito: cosas, comida y jaulas para gatos, ya que rescato, rehabilito y doy en adopción constantemente a gatitos; también electrónicos y artículos para videos. Lo que menos necesito: muñecas y cosillas por el estilo. Las colecciono y las amo, pero es lo menos necesario. Recuerda poner tu usuario de Instagram en el mensaje personalizado si compras algo. Quisiera ponerme en contacto contigo", dice en la descripción de la Wish List.

Como era de esperarse, la publicación generó reacciones divididas, pues mientras algunos la criticaron por pedir regalos costosos y le sugirieron buscar un "trabajo real", otros defendieron su derecho a compartir su wishlist, argumentando que es una práctica común entre los creadores de contenido y que cada persona decide libremente si quiere apoyarlos o no.

Sorprendentemente no quedó ahí, pues un día después la creadora de contenido subió en sus redes sociales un video donde muestra cómo un fan presuntamente le regaló una de las motos eléctricas que pedía en la wishlist de Amazon, generando una enorme discusión en los comentarios.

Lo cierto es que antes de ese video, la creadora de contenido publicó un video en el que explica que la han “funado”, si bien menciona que muchos influencers comparten su lista públicamente, también aclara que si bien nadie está obligado a regalarle nada, pues es una wishlist y todos podemos desear cosas, menciona que realmente lo hace para recibir apoyo para los gatos que recoge.

En el siguiente video, Brigitte Grey decidió publicar el momento exacto donde un fan “presuntamente” le regaló una de las famosas motos eléctricas,o no muestra el rostro del fan, sí se ve cómo es que van a la tienda. Un contenido que ha generado el doble de polémica, pues realmente la gente ha comenzado a atacar al fan llamándolo “simp”, entre otras cosas.

“Un seguidor me invitó a seguir para olvidarme de la ‘funa’ y de sorpresa me compro una de las motos eléctricas que había pedido en mi wishlist. Fue un poquito más cara pero me dejó elegirla en rosa. Estoy súper feliz”, dice Brigitte Grey en su cuenta de Tik Tok.