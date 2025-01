Andrea Legarreta revela detalles de su vida amorosa tras separación de Erik Rubín: "este es mi año"

Fue en febrero del 2023, cuando Andrea Legarreta, conductora de Hoy junto con su todavía esposo Erik Rubín, compartieron una publicación en sus redes sociales con un extenso texto en donde anunciaron su separación, y aunque ninguno de los dos se cerró a una reconciliación, a casi dos años de esta ruptura, la también actriz dio detalles de su vida amorosa.

Desde aquel momento, Andrea Legarreta ha tenido que enfrentarse a un sinfín de problemas, sin embargo, la querida conductora siempre se ha mostrado fuerte, optimista y enfocada en su bienestar emocional y el de sus hijas. En una reciente entrevista, compartió detalles sobre su vida amorosa y cómo, a pesar de los cambios, está viviendo con una actitud renovada, pues reveló que está segura de lo que no quiere en una pareja y de lo que sí busca.

¿Andrea Legarreta ya está lista para una nueva relación?

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín no ha sido fácil, pero la conductora ha decidido enfocarse en lo positivo. A pesar de que el divorcio aún no es oficial, ella destacó la importancia de llevarse bien con su exmarido, especialmente por el bienestar de sus hijas, Mía y Nina. "Compartimos mucha vida juntos, pero de pronto la vida me sorprende", expresó Andrea, mostrando que a pesar de las dificultades, lo más importante es mantener una relación sana y respetuosa.

Noticias Relacionadas Yurem pasa bochornoso momento al pedir matrimonio en pleno concierto y ser rechazado | VIDEO

Andrea subrayó la necesidad de que las rupturas no se conviertan en situaciones tóxicas. En su opinión, una buena relación entre los padres es fundamental para el bienestar de los hijos. "Nosotros fuimos una muy buena pareja. Encontrar a alguien que te respete, que no sea tóxico, que no te celé, es lo ideal", comentó. A lo largo de la entrevista, dejó claro que su objetivo es, en todo momento, ofrecer a sus hijas un ambiente familiar armónico, sin gritos ni conflictos.

La conductora también se mostró abierta a la posibilidad de encontrar nuevamente el amor en el futuro, aunque, como ella misma dijo, "cuando sea el momento". Sin embargo, sus compañeros de Hoy aseguran que este 2025 podría sorprenderla.

“Mis compañeros me dicen que este es mi año, es lo que dicen ellos, pero sinceramente a mi no me urge…yo estoy tranquila”, dijo Legarreta

La conductora no se cierra al amor.

Foto: IG @andrealegarreta

Pese a lo anterior, Andrea no es una persona que se haya cerrado a esa idea, pero sí dejó claro que, si llega alguien a su vida, debe ser una relación sana y positiva, basada en el respeto mutuo. "Si alguna vez tengo otra historia, que sea muy bonita", expresó, dejando en claro que lo que busca en su vida amorosa es algo genuino y libre de toxicidad.

No ha firmado el divorcio con Erik Rubín

A lo largo de los últimos meses, la separación entre Legarreta y Rubín ha dado de qué hablar. Sin embargo, más allá de las especulaciones mediáticas, la conductora ha revelado que el proceso legal del divorcio aún no ha sido formalizado, lo cual no significa que su vida se haya detenido.

Aunque los papeles de divorcio aún no se han firmado, Andrea dejó claro que no tiene prisa y prefiere priorizar la estabilidad emocional y el respeto familiar sobre los trámites legales, sin embargo, asegura que este 2025 podría dar por terminado de manera legal su matrimonio. La relación con Erik, aunque transformada, sigue siendo cordial y armoniosa, y ambos mantienen una conexión basada en el respeto y la comprensión mutua.

Los famosos aún no firman el divorcio.

Foto: IG @erikrubinoficial

Sigue leyendo:

Galilea Montijo se va a Londres con su hijo y la exesposa de su ex Fernando Reina

Tras salida de Alex Bisogno ex integrante de Acapulco Shore es conductor de “Al Extremo”