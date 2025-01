Romina, hija de Dulce “la cantante”, da detalles del testamento de su madre

Fue el pasado 25 de diciembre de 2024, mientras que millones de personas celebraban la Navidad, cuando te confirmamos la lamentable noticia de la muerte de Dulce “La cantante” quien a inicios del mes de diciembre habría ingresado a un hospital en la CDMX y cuyo pronóstico no era el más alentador, teniendo como fin su fallecimiento.

Desde entonces, lejos de recordar a Dulce como la gran intérprete que fue, su nombre y carrera se han visto opacadas debido a todos los rumores que han trascendido sobre su relación con su única hija Romina, sin embargo, es la misma joven quien ha decidido terminar con las polémicas y rompió en silencio en una entrevista con el programa Hoy en donde habló de todo, incluyendo sobre el testamento y la herencia de la cantante.

¿Romina no cumplió con la última voluntad de Dulce “la cantante”?

Durante la entrevista, Romina confirmó que Dulce siempre expresó su deseo de ser enterrada junto a su madre. Sin embargo, explicó que tomó una decisión distinta para proteger la imagen de la cantante, que consideraba un legado invaluable.

“Cuando uno expresa sus últimos deseos, lo hace en un momento donde no imagina cómo será su partida. Al final, lo que decidí fue salvaguardar esa imagen por la que luchó toda su vida”, señaló Romina visiblemente triste

Esta decisión, aunque tomada con amor y respeto, generó controversia, especialmente entre quienes no entendieron las razones detrás de esta elección. Romina, sin embargo, asegura que siempre actuó pensando en lo que sería mejor para honrar a su madre.

Romina compartió que el luto aún la acompaña en los pequeños detalles de su día a día. “Todavía tengo su contacto de WhatsApp anclado arriba. Es algo que no puedo soltar; no termino de aceptar que ya no está”, dijo. Con ello la joven asegura lo complicado que es el proceso de asimilar la partida de su madre, sin embargo, asegura que en estos momentos

El testamento de Dulce “La cantante”

Otro tema que no ha escapado al escrutinio público es el testamento de Dulce. Romina negó rotundamente las acusaciones de haber peleado por la herencia, dejando claro que todo estaba perfectamente ordenado por su madre, y al ser hija única ella no debe pelear nada a nadie.

“Hubo gente que salió diciendo que lo único que yo pregunté fue por la herencia, yo no tengo hermanos. De hecho tenía un testamento inicial, es igual al nuevo, no sé por qué decidió volverlo a hacer, pero todo con mi mamá estaba muy ordenada”, explicó.

Finalmente, Romina concluyó la entrevista agradeciendo el apoyo de quienes han honrado la memoria de Dulce. A pesar de las dificultades, se mostró orgullosa del impacto que tuvo su madre en tantas vidas. “Me llena de paz saber que la gente la recuerda con amor. Eso es lo más importante para mí”, expresó.

