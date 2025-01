Alejandra Guzmán recibe críticas por los vestuarios en sus conciertos: "Para todo hay edad"

Alejandra Guzmán regresó a los escenarios tras el difícil momento que enfrentó su familia por la muerte de su mamá, la actriz Silvia Pinal, a los 94 años de edad. Aunque fanáticos aplaudieron su profesionalismo y compromiso, en TikTok la cantante se hizo viral y enfrentó críticas por los vestuarios que ha lucido en sus recientes presentaciones y que han sido considerados por algunos internautas como "inapropiados".

La llamada “Reina de corazones” dejó sin aliento al público durante uno de sus más recientes conciertos por su talento en el baile; sin embargo, no pasaron desapercibidos los atuendos por los que optó ya que fueron considerados por algunos internautas como “inapropiados” y “reveladores” indicando que no serían adecuados para su edad. Ante esto, otros fanáticos salieron en su defensa y destacaron la belleza de la cantante, así como la seguridad que irradiaba sobre el escenario.

“Pero, ¿qué pasó atrás?”, “Para todo hay edad”, “Entiendo que ahora importa más enseñar que cantar, pero ella tiene una gran voz”, “¿Quién la asesora?”, “El tiempo pasa y deja huella”, “Ahora ya no es lo mismo”, “Sí tiene valor”, “El tiempo es un factor no renovable”, “Como han pasado los años”, “Tan bonita que estaba”, “Con esa voz y talento, para qué muestra tanto” y “Esas cosas ya no van”, fueron algunos de los comentarios en el video compartido en TikTok por la cuenta José Guzmán en el que la cantante luce un body de animal print con transparencias y a juego con botas altas.

Alejandra Guzmán recibe críticas por los vestuarios en sus conciertos. Foto: Captura de pantalla TikTok @joseguzman2401

La cirugía estética que cambió la vida de Alejandra Guzmán y puso en riesgo su vida

La intérprete de "Llama por favor" se sometió en 2009 a una cirugía estética para aumentar sus glúteos, pero no imaginó que se convertiría en su peor pesadilla. Y es que le inyectaron biopolímeros que afectaron de manera grave su salud, poniendo en riesgo su pierna y viéndose obligada a realizarse más de 40 cirugías para salvar su vida.

“Es que tuve muchos momentos críticos, a mí me abrían el cuerpo, tuve abierta la espalda, tenía una herida de 27 centímetros hacía arriba, hacía abajo, hacía un lado y hacía el otro, estaba con cuatro bacterias dentro de mi cuerpo, aerobios y anaerobias que comen vivo”, dijo en entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy para "Ventaneando".

Durante uno de sus conciertos en Washington hace poco más de un año, Alejandra Guzmán sufrió una fuerte caída en pleno escenario cuando realizaba uno de sus pasos de baile. La cantante fue llevada de emergencia a un hospital y más tarde se informó que se le habría zafado el implante de cadera de titanio que tiene desde hace varios años.

