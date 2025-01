“No quiero su libertad, me da pavor”: Alexa Hoffman rompe el silencio tras la reducción de la sentencia de Héctor Parra

Hace unas semanas te informamos que Héctor Parra, actor de la serie de televisión "Lo que callamos las mujeres", recibió una reducción de la sentencia que le dictaron en 2024 por el delito de corrupción de menores y abuso sexual contra su hija menor, Alexa Hoffman. Ahora la víctima rompió el silencio y habló por primera vez de lo sucedido.

En enero de este año, tras la nueva decisión del juez, el actor de teatro y televisión fue sentenciado a 12 años y seis meses en prisión. Anteriormente había sido condenado a 13 años y 10 meses por los delitos de corrupciones de menores y abuso sexual contra su hija.

Después de casi una semana de la reducción de la sentencia a Héctor Parra, la víctima, Alexa Hoffman se hizo presente en redes sociales para compartir un video en el que por primera vez habló al respecto. La joven se mostró muy descontenta por la decisión que tomó el juez.

En la grabación, compartida este 21 de enero en el matutino "Venga La Alegría", Alexa Hoffman dijo que no estaba contenta con la reducción de la sentencia de su padre Héctor Parra. La joven aseguró que a pesar de la decisión su papá no es menos culpable. Detalló que la decisión la tomaron por cuestión de leyes.

"No estoy contenta, el que se lo hayan bajado (la sentencia) no hace menor real lo que viví, ni menos culpable. Fue por cosas de leyes y códigos", relató.

En este sentido, Alexa Hoffman, contó que no quería la libertad de Héctor Parra pues le tiene mucho pavor. La joven contó que ha sufrido de mucho daño antes y durante el proceso que tiene. Apuntó que tiene mucho miedo encontrarse con el actor de "Mujer, casos de la vida real".

"Yo no quiero su libertad, le tengo pavor. El daño que me han hecho no se puede cuantificar. Me da pavor salir y encontrármelo", sentenció.