Julio Preciado cumple 5 años de haberse trasplantado un riñón y así lo celebró

El "Gigante de la Banda", Julio Preciado, celebró este 13 de enero, cinco años de haber recibido un trasplante de riñón, lo que marcó un antes y un después en su vida. Con emotivas palabras, el ex vocalista de La Banda El Recodo, compartió en sus redes sociales un mensaje lleno de gratitud, Preciado destacó la importancia de su familia, sus médicos y sus seguidores, quienes lo acompañaron en los momentos más complejos de su enfermedad.

En el texto se puede leer un agradecimiento muy especial a su hija Yuliana quien fue la persona que le donó el riñón, en el año 2020. El intérprete de regional mexicano, además, dijo estar agradecido con la vida, pues desde hace 5 años, es como si hubiera nacido nuevamente.

Julio Preciado celebra su salud a 5 años del trasplante de riñón

Como lo mencionamos anteriormente, este 13 de enero, se cumplen cinco años desde que el cantante Julio Preciado ingresó a quirófano para recibir un riñón, sin embargo, la cirugía fue doblemente especial, pues el cantante no solo estaba recibiendo una nueva esperanza de vida, sino que, quien le dio esta nueva oportunidad fue su propia hija Yuliana.

“Hoy es un día muy especial para mí”, escribió el cantante en sus redes sociales. Recordó que el trasplante, realizado en enero de 2020, fue el inicio de una nueva vida llena de retos, pues asegura, que no todo ha sido tan sencillo como parece: “Suena fácil, pero ha sido un camino lleno de retos. Este quinto aniversario me permite valorar aún más la vida, la salud y el amor que me rodea”, afirmó.

Este mensaje, impregnado de optimismo y esperanza, resonó entre sus seguidores y reafirmó el cariño que le tienen a una de las figuras más queridas de la música regional mexicana. Además, Julio Preciado, aprovechó el espacio para agradecer también, a los médicos que lo han atendido y claro, a su público que nunca lo ha abandonado.

“Primero y siempre por delante, quiero agradecer a Dios que me permite seguir con ustedes, también gracias porque fue él quien puso en mi camino al Doctor Julio Ramos de la Mora, que hoy es mi hermano. Gracias a los Doctores Marco Covarrubias, Luis Arturo Gomez, Anahí Camacho de Ramos y a todo el equipo del Hospital Country y del Centro del Riñon Guadalajara. A mi querido Dr. Jorge Alfaro, quien me ayudó a superar la segunda etapa de mi enfermedad.”, escribió Preciado

Finalmente, el también llamado Gigante de la Banda, hizo una mención especial a su esposa Lorena y a su enfermera Liz quienes estuvieron siempre al pendiente y a su cuidado para que todo saliera de acuerdo a lo planeado.

Así fue como anunció que necesitaba un trasplante de riñón en 2019

El año 2019 fue clave en la vida de Julio Preciado. Fue entonces cuando el cantante anunció que necesitaba un trasplante de riñón, lo que despertó preocupación entre sus fans y especulaciones en los medios. En un video publicado en redes sociales, aclaró su situación de salud y se mostró optimista pese a las adversidades. “Mi problema es real, pero también tengo la fe de que saldré adelante”, expresó en ese entonces.

Finalmente, en enero de 2020, la intervención se llevó a cabo en un hospital de Guadalajara. La cirugía, que duró más de 11 horas, fue un éxito. Su hija Yuliana, quien fue la donante, también se recuperó sin contratiempos. La familia y el equipo médico describieron el procedimiento como una prueba de amor y resiliencia. “Dios estuvo con él y con Yuliana durante todo el proceso”, declararon en un comunicado.

Foto: Julio Preciado

Sigue leyendo:

VIDEO: Captan pelea entre Zuria Vega y su esposo Alberto Guerra, ¿por un hombre de 19 años?

Jorge Flores, amigo de Dulce “La Cantante”, habla de los polémicos audios y acepta haberlos enviado