Lucerito Mijares manda contundente mensaje a los ‘haters’ que la siguen en redes sociales

La hija mejor de la cantante Lucero y Manuel Mijares envió un fuerte mensaje a todos aquellos usuarios de Internet que solo la siguen para colocar mensajes negativos en sus redes sociales. Con el carísima y humor que distingue a Lucerito, la joven intérprete hizo una petición de la manera más atenta a los ‘haters’ que la molestan.

Con apenas 19 años, la menor de los Mijares ha sabido enfrentar las críticas en redes sociales. A pesar de que la cantante ha logrado ganarse al público mexicano con su talento y forma de ser simpática y única, no faltan los internautas que solo se dedican a molestarla y a criticarla, pero eso no es algo que le preocupe a la cantante, por el contrario.

Lucerito ha mostrado que sabe muy bien cómo hacer frente a los comentarios negativos y críticas. Y es que, desde que la intérprete fue víctima de burlas por su físico a nivel nacional, expresó que no es algo que le preocupe, pues sabe que siempre habrá alguien que no concursa con ella o que no le gusta su música, por lo que prefiere ignorar a quienes le hacen daño a través de las redes sociales.

Pero esta vez, Lucerito no se guardó nada y aprovechando que estaba realizando un en vivo en su perfil, aprovechó para mandar un mensaje fuerte y contundente para que los usuarios que solo se dedican a criticar mejor se vayan, pues de esa forma no se enojaran y tampoco tendrán necesidad de dejarle malos comentarios.

La cantante asegura que no le importa perder seguidores con tal de que los haters se vayan | Foto: TikTok @luceromiijaresfan_

¿Qué le dijo Lucerito Mijares a los “haters” que la molestan en redes sociales”

Lucerito Mijares realizó un video en vivo mediante sus redes sociales para charlar y convivir con sus fans pero se percató que había muchos “haters” dejando comentarios negativos, por lo que les dijo que mejor dejaran de seguirla. La cantante aseguró que no le importaba perder seguidores con tal de que dejaran de dejar críticas en sus perfiles.

“Saben que me choca, bueno no, pero está cañón que ustedes, los haters pierdan su tiempo metiéndose a mi live, metiéndose a mi vida o sea, si les caigo mal ¿para qué me siguen?”

¿Cuántos años tiene Lucerito Mijares?

La hija menor de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito tiene 19 años y a su corta edad ha logrado colocarse como una de las cantantes más talentosas de su generación al mostrar una impresionante voz heredada de sus talentosos padres. La intérprete ha participado en diversas obras de teatro y musicales en los que ha podido explotar su poderosa voz y definitivamente ha demostrado que se convertirá en una gran estrella.

