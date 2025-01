Aseguran que Jennifer Lopez está muy preocupada por Ben Affleck tras los incendios en Los Ángeles

Los incendios en Los Ángeles sigue dejando mucha preocupación entre los estadounidenses y el mundo entero. En esta ocasión fue Jennifer López la que mostró mucha preocupación por lo que está ocurriendo en California, pero, para ser más específico, la actriz se mostró consternada por lo que le pueda ocurrir a Ben Affleck tras ser evacuado de su mansión en la zona de Pacific Palisades.

De acuerdo con una fuente cercana a la cantante, JLo estaría muy atenta sobre el bienestar de su ex. La fuente le reveló en exclusiva a Page Six que desde que se informó que la zona donde se encuentra la casa del actor ha estado al pendiente de su estado de salud y el de su familia. Se dice que la intérprete de 'On the Floor' le hizo saber a 'Batman' que está para lo que necesite él y sus hijos. Se tiene que recordar que el histrión tiene tres hijos: Violet (18 años), Seraphina (15 años) y Samuel (12 años).

"Ha estado vigilando a Ben durante toda esta terrible experiencia y le hizo saber que ella está ahí para él y los niños (...) Ella ofreció su apoyo para cualquier cosa que necesitaran, y asistencia en todo lo que pueda", reveló la fuente sobre lo que ha ocurrido entre JLo y Affleck. Noticias Relacionadas Muere querido exactor infantil australiano durante los incendios en Los Ángeles al no poder salir de su casa

Los incendios en Los Ángeles hicieron que Ben Affleck y su familia tuvieran que abandonar su casa (AFP)

La zona de la casa de Ben Affleck se mantiene evacuación

De acuerdo con otra fuente, la zona donde se encuentra la mansión de 20.5 millones de dólares sigue en evacuación. La noticia 'buena' para el actor y su familia es que por el momento la propiedad se mantiene sin afectaciones por los incendios que tienen paralizado todo el estado de California. La fuente dejó claro que Ben está en toda la disposición de apoyar a todas las personas que han perdido sus casas durante los incendios.

"La casa de Ben todavía está bajo orden de evacuación, pero él se siente muy agradecido de que su propiedad esté segura por el momento", dijo la fuente, lo que agregó: "Ben conoce a muchas personas que lamentablemente perdieron sus hogares. Ha visto mucha devastación y es más que una tragedia. Ben se acerca a cualquiera que pueda para ayudar", expresó.

Se tiene que recordar que Ben Affleck no es el único famoso que se ha visto obligado a abandonar la propiedad para ponerse a salvo. Entre los nombres de Hollywood que se han visto afectados por los incendios que tienen Los Ángeles y el resto de California paralizados se encuentran: Paris Hilton, Adam Brody, Mel Gibson, Miles Teller, Jamie Lee Curtis, Jennifer Garner, Kate del Castillo, Karla Souza, Eugenio Derbez y muchos otros famosos que viven en la capital del cine.

Ben Affleck cuenta con todo el apoyo de JLo en estos momentos (Archivo)

