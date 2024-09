Allison será invitado de Blink-182: revive tu adolescencia punk rock con estas 5 canciones de la banda mexicana

Allison es una de las bandas de rock mexicano más importantes de los últimos años, pues desde su fundación en 2002, Erik Canales, Abraham Isael, Diego Stommel y Alfredo Percastegui han mantenido a sus fanáticos satisfechos con su estilo alternativo y pop punk muy difícil de escuchar siempre.

Por ello, Blink-182 se fijó en ellos para hacerlos parte de su regreso a la Ciudad de México, luego de que hace unos meses cancelaran su participación en nuestro país debido a una complicación en la salud de Mark Hoppus, lo que hizo que pospusieron esas participaciones, por lo que si ya estás listo para escucharlos, estas son las 5 canciones de Allison que debes escuchar.

Asñi festejo su invitación a tocar en el concierto de Blink-182/Créditos:@Allisonband

Me cambió

Una de las canciones más importantes de la banda, pues esta aborda el dolor y la traición de una persona al pasar por una ruptura amorosa, pues lo han cambiado por los lujos y el dinero por encima de lo que cree que es el amor y el dinero. Una canción digna de escuchar si estás pasando por malos momentos.

Frágil

Otra de sus canciones sobre lo que es la vulnerabilidad de una persona en el amor, pues si bien su estilo se caracteriza por ser un poco de pop punk con rock alternativo, esta rola, seguro que al escuchar te traerá a una relación intensa por el amor algo obsesivo y la vulnerabilidad de sentirlo.

Aquí

Esta canción es excelente para darle una expresión emotiva al amor y devoción incondicional, algo que resulta en frases como “Porque te amo” durante la canción, algo que refleja un poco la intensidad de la espera y paciencia en algo tan complicado como el amor adolescente.

Baby Please

También sobre las relaciones amorosas, esta rola habla sobre la súplica desesperada del autor, pues teme a la separación y el deseo de permanecer junto a la persona que ama, a pesar de que ya no tenga sentido, además de aceptar estar en busca de una relación un poco más abierta.

Rómpase el vidrio en caso de emergencia

Una de las canciones más fuertes de la banda, pues junto a José Madero llevan una canción poderosa sobre la superación y esperanza a luchar con los pensamientos internos del autor, siendo representado con la luz del sol y su ausencia, pues a pesar de que no lo vemos, no significa que no está ahí.