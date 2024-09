Conductora de Netas Divinas revela que 3 veces ha peleado con una mujer casi a golpes, una fue cantante de OV7

Natalia Téllez, Consuelo Duval, Galilea Montijo, Daniela Magún y Paola Rojas son las conductoras de Netas Divinas, programa de Unicable donde cuentan toda clase de experiencias que han vivido con el paso de los años dentro de sus parejas, matrimonios, trabajos, etcétera.

En fechas recientes, uno de los temas principales fueron las peleas o las discusiones. En este sentido, fue una de sus conductoras, quien aseguró que ha estado muy cerca de llegar a los golpes en varios pleitos, incluso con las compañeras de su trabajo.

De acuerdo con Magún, ha estado muy cerca de pelearse a golpes en contra de otras tres mujeres, aunque no reveló las razones concretas por la que llegó a eso. Lo que sí dijo es que dos son compañeras de trabajo y una hasta de la misma banda, Federica Quijano. La otra sería Lidia Ávila de OV7.

"Así como me ven, tres veces en mi vida he estado así de pleito con otra mujer. Les voy a decir, con Federica, con Lídia Ávila y con una que le bajé a su novio pero yo no sabía que era su novio porque me dijo que era soltero"

Solamente agregó que una de las razones por las que peleó es porque un hombre le mintió y le dijo que era soltero, pero llegó su novia. Aunque dijo que pensó en hacerse chiquita, una vez que se presentó la situación solamente pudo cuadrarse, no le sacó a los golpes, pero afortunadamente no llegaron a ello.

"Las tres mucho más fuerte que yo, y yo hubiera pensado que me haría chiquita, pero no eh, en las tres así me paré. Por suerte no se llegaron a los golpes porque me hubieran hecho pedazos. Me tenía que defender, qué hacía"