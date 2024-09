Yolanda Andrade habla por primera vez de su reciente crisis de salud: "tuve una situación con mi cerebro"

Desde hace varios meses, la salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación para sus seguidores debido a que se encuentra enfrentando diversos problemas que la han deteriorado hasta tal punto de alejarse de los reflectores para concentrarse por completo en su recuperación. Sin embargo, la conductora, conocida por su carisma y trayectoria en la televisión, ha mantenido una imagen fuerte y positiva, abordando de frente estas complicadas situaciones.

Aunque Yolanda Andrade había evitado dar declaraciones sobre su estado de salud, limitándose a compartir algunos videos en su cuenta de Instagram, hace algunos días tuvo un encuentro con la prensa, en donde decidió compartir detalles sobre su estado de salud, abriendo una ventana a su experiencia y revelando algunos aspectos de su diagnóstico que habían sido motivo de especulación.

No es un secreto que durante meses, Yolanda había mantenido en secreto la naturaleza de su enfermedad, pero ahora, la conductora ha decidido hablar con franqueza sobre lo que ha enfrentado y cómo ha lidiado con esta compleja situación, dejando de lado las especulaciones y afirmando que poco a poco se encuentra sanando después de meses de recuperación y recaídas.

Yolanda Andrade habla sobre su estado de salud

Durante este encuentro con diversos medios de comunicación, Yolanda Andrade explicó que su estado de salud empeoró significativamente cuando fue diagnosticada con problemas cerebrales, lo que afectó su capacidad de movimiento. Además, reveló que también sufrió un virus en la sangre que complicó aún más su estado.

Tuve una situación con mi cerebro, problemas para mover mi cuerpo, y un virus en la sangre que lo hizo aún más difícil [...] no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Me aferré a Dios y, claro, hubo momentos de depresión profunda, donde lloraba sin parar, explicó la conductora.

La valiente confesión de Yolanda no solo destacó la gravedad de su situación médica, sino también el impacto emocional que ha experimentado durante este proceso. Por ello, la conductora también admitió haber pasado por episodios de depresión, pero subrayó que nunca consideró el suicidio, sino que, por el contrario, encontró una renovada apreciación por la vida.

En los últimos meses, la reconocida conductora de televisión mexicana Yolanda Andrade ha enfrentado serios problemas de salud.

Fotografía: Instagram/@yolandaamor

"Nunca quise suicidarrme, al contrario, quería vivir más que nunca", dijo Andrade, añadiendo que la experiencia le ha enseñado a valorar cada aspecto de la vida diaria, incluso las tareas más simples. "Todo esto me ha hecho ver la vida de manera diferente, desde cosas tan simples como ir al baño, lavarme la cabeza o cargar una botella de agua, todo lo tomo como aprendizaje".

A pesar de las revelaciones sobre su estado de salud, Yolanda Andrade aún no ha revelado públicamente el diagnóstico exacto que le fue dado por los médicos. No obstante, su hermana Marilé había hablado previamente sobre la mejora significativa en la salud de Yolanda, explicando que, tras recibir el diagnóstico correcto, la conductora comenzó a recibir tratamiento y su recuperación fue casi inmediata.

"Fue mágico. Ahora que le dieron el diagnóstico correcto y comenzó el tratamiento, todo mejoró. Yolanda ya está bien, ya puede hablar y ha recuperado su voz", comentó Marilé en una entrevista anterior, sin detallar la naturaleza del padecimiento, respetando la privacidad de su hermana.

El coraje de Yolanda Andrade al compartir su historia ha resonado profundamente con sus seguidores, quienes la han apoyado con mensajes de cariño y solidaridad a lo largo de estos meses.

Fotografía: Instagram/@yolandaamor

El apoyo familiar, un pilar en la recuperación de Yolanda Andrade

De la misma forma, en medio de esta lucha personal, Yolanda Andrade ha contado con el apoyo incondicional de su familia y amigos, a quienes dedicó unas emotivas palabras de gratitud durante su intervención ante los medios. La conductora destacó la importancia de tener personas a su lado que le ofrecieran no solo su cariño, sino también su respeto y comprensión en los momentos más difíciles.

Y es que Yolanda Andrade dejó en claro que la salud mental también ha jugado un papel clave en su recuperación; pues en múltiples ocasiones, la conductora ha hablado abiertamente sobre las dificultades emocionales que ha experimentado, señalando que la depresión fue uno de los retos más grandes que tuvo que enfrentar.

Es así como la conductora confesó que, aunque hubo momentos muy oscuros, encontró fuerza en su fe y en el amor de quienes la rodean. También destacó la importancia de buscar ayuda cuando se está lidiando con enfermedades graves, ya que la combinación de apoyo emocional y tratamiento médico adecuado ha sido fundamental para su recuperación.

"Cuando pasas por algo así, te das cuenta de lo valiosa que es la vida. Hubo momentos muy duros, pero también me di cuenta de que no estaba sola", dijo Andrade. "A veces pensamos que podemos con todo, pero pedir ayuda es necesario. No solo físicamente, sino también emocionalmente. No podemos enfrentar esto solos".