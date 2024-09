“Potro” Caballero dice que no lo dejan hablar en las galas

Luis “Potro” Caballero señaló que en las galas de La Casa de los Famosos México, donde es invitado como panelista, no lo dejan externar su opinión e incluso apagan su micrófono para evitarlo.

Durante una entrevista con María Luisa Valdés en el programa Vivalavi, el también exparticipante del reality show señaló que no habla no porque no quiera, sino porque la producción no se lo permite.

“No me dejan hablar, no me dan la palabra”, señaló “Potro” ante las insistentes preguntas de la periodista sobre su poca participación en el intercambio de palabras que existe en las galas, donde se comenta la actividad al interior de la casa.

Caballero es uno de los panelistas recurrentes en el exitoso reality show de Televisa, donde hace mancuerna con René Franco y otros invitados que analizan el comportamiento de los participantes en el programa.

Estalla “Potro” contra René Franco

En la breve entrevista, el también exparticipante de La Academia y Acapulco Shore señaló que la relación con René Franco no es la mejor, pues tildó al panelista como grosero en su manera de comportarse.

“Él es un grosero, hablo y me interrumpe, hablo y me interrumpe. Él piensa que es el estratega que México estaba esperando, a ver, ¿por qué si muy fregón no entró a la Casa?”, cuestionó el cantante.