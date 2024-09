Adrián Marcelo es confrontado por Odalys y Gala por sus chistes machistas: "Una disculpa a todas las mujeres"

Adrián Marcelo, influencer y el miembro más polémico de La Casa de los Famosos México 2024, fue confrontado por la conductora del programa, Odalys Ramírez, debido a las recientes palabras que pronunció una vez que supo que se había salvado de la eliminación.

En ese momento, salió con sus compañeros y se dio cuenta de que dos mujeres estaban en la etapa final, Karime Pindter y Gomita. Por eso pronunció palabras que en las redes sociales le recriminaron, al igual que la producción a través del programa en vivo de este 3 de septiembre de 2024.

El conductor aseguró frente a sus compañeras y frente a Odalys Ramírez que se trató únicamente de un comentario con ironía y de humor para sacar de sus casillas al equipo contrario. Confirmó que lo que dijeron Gala y Arath fue una bajeza en su contra que lo desprestigia ante el público.

También aseguró que sus compañeros lo acompañaron con risas, por lo que entienden su humor y entienden que se trato de algo meramente apegado a la comedia, aseguró también que la propia producción entiende su humor, razón por la que no le han pedido que salga del reality, porque no ha roto el contrato.

Aprovechó el momento para dirigirse a sus compañeros y rivales del team Mar, especialmente a Gala Montes y Arath de la Torre, a quienes se refirió como personas que le pegaron bajo y lanzó algunos temas personales de nueva cuenta, como los problemas de ansiedad de Gala Montes, asegurando que se medica tres veces al día, además de que volvió a sacar el tema de los problemas fiscales de Arath.

"Pero fue por lo bajo que llegó Arath y Gala para atacarme ese día, me tienen muy tenso estas actitudes de Arath y Gala, de hecho pedí mi salida el domingo y la producción ignoró esta petición. Ponen en riesgo mi seguridad afuera, no es lo mismo, Arath politizó el tema. En el caso de Arath sí me desilusionó, en el caso de Gala, desde el día 1 incluso antes de entrar sabía a lo que venía con una mujer inestable, quien necesita medicarse tres veces al día para estar en competencia. Una disculpa a ti y a todas las mujeres si lo tomaron como tal, pero reitero, fue una broma para ironizar"

Incluso retó a la producción a buscar en las 7 semanas algunas actitudes que hayan puesto en peligro a las mujeres, y en caso de que lo encuentren, ni siquiera será necesario que se salga de la Casa de los Famosos México 2024, pues la propia producción tendría que expulsarlo inmediatamente.

Gala Montes no se quedó callada durante los cuestionamientos que le hicieron al también conductor regiomontano, tuvo que lanzarle algunos reclamos debido a que hizo alusión directa. Aseguró que ha recibido violencia por parte del influencer, y se enfrascaron en palabras, pero fueron detenidos por Odalys.

"Sigue haciéndolo, viste. Sigue haciéndolo, violentándome, hablando cosas de mí y mi enfermedad. Llevo aquí 7 semanas y he estado bien, sigue metiéndose con eso. Es una persona misógina, no debería estar aquí. No inventé eso, te lo mereces, así como te lo digo yo, te lo van a repetir allá afuera, hay todo un movimiento que me defiende. Estás más seguro aquí adentro que allá afuera"