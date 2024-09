Gomita envía duro mensaje a Karime Pindter por su comportamiento en La Casa de los Famosos México: VIDEO

Después de que el pasado domingo saliera de La Casa de los Famosos México, Araceli Ordaz conocida públicamente como Gomita, la celebridad ha cumplido con una serie de entrevistas en diversos medios de comunicación, en donde ha sido fuertemente cuestionada sobre los comportamientos que tuvo con sus compañeros del reality show.

La sexta eliminada de La Casa de los Famosos México habló sobre varios de los problemas en los que estuvo involucrada, incluida su presunta amistad con la integrante del cuarto Mar, Karime Pindter a quien públicamente le envió un mensaje y mencionó que le gustaría arreglar los problemas ya que ella salga del programa.

Al ser cuestionada por Pablo Chagra y Shanik Berman, Gomita manifestó qué le gustaría arreglar los problemas que se generaron dentro de La Casa de los Famosos México con Karime, ya que puntualizó en que afuera ellas no eran tan cercanas y que tal vez las cosas se pudieron malinterpretar, pero que desea que al salir su compañera quiera continuar la comunicación.

“Espero que saliendo resolvamos lo que tengamos que resolver, lamento mucho haberte lastimado si es que así lo fue, pero me dolió mucho que me hayas expuesto como que éramos amigas desde el kínder, yo se que hay muchas cosas que todavía no sabes de mi y es así como considero que nace una amistad”, es lo que dijo Gomita en el fuerte mensaje que le envió a Karime.