¿Alicia Villarreal se divorcia de Cruz Martínez? La cantante se sincera sobre la crisis en su matrimonio

Alicia Villarreal enfrenta una situación difícil en su matrimonio luego de que hace tan sólo unas semanas se revela la infidelidad de su esposo, el productor y cantante Cruz Martínez. Al respecto, la cantante se sinceró y admitió que atraviesa una fuerte crisis en su relación por la que podrían tomar la decisión de divorciarse tras 20 años juntos.

A principios de agosto se filtraron en redes sociales fotografías del integrante de “Kumbia Kings” en las que se le ve en una actitud romántica con una joven en un club nocturno. Más tarde, la influencer Reina Venenosa reveló que el cantante tendría una relación extramarital con la misteriosa mujer desde hace más de un año y que, incluso, habrían viajado juntos a París.

Alicia Villarreal se sincera sobre la crisis en su matrimonio tras infidelidad de Cruz Martínez. Foto: Cuartoscuro

Alicia Villarreal se sincera sobre la crisis en su matrimonio

En una conferencia de prensa retomada por el programa “Ventaneando”, Alicia Villarreal se sinceró sobre la situación en su matrimonio y admitió que atraviesan por una fuerte crisis. Sin embargo, no confirmó si solicitará el divorcio y puntualizó en la importancia de enfocarse en el bienestar de sus hijos y el resto de su familia ya que los padres de ambos enfrentan una situación complicada de salud.

“No se pueden tomar decisiones tan precipitadas, pero en el matrimonio hay muchos altibajos y estamos pasando definitivamente por uno de ellos. No habría querido empezar con esto, quiero decirles que tengo una familia y unos hijos y, como una mujer responsable y artista, es difícil cómo sobrellevo esta historia”, dijo la cantante.

Al ser cuestionada sobre lo que podría ocurrir con los negocios que tiene junto a Cruz Martínez, la interprete destacó su talento y capacidad para sacar a delante cualquier proyecto dejando de lado la cuestión personal: “Yo creo que cuando es negocio uno trabaja (…) Me di cuenta que soy capaz ya mi historia cambia, uno creo que lo mejor es llevarse bien”.

Cruz Martínez le habría sido infiel a Alicia Villarreal más de una vez, reveló la cantante. Foto: IG @mtzcruz

Alicia Villarreal revela que no es la primera infidelidad de Cruz Martínez

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “De primera mano”, la intérprete de “Te aprovechas” habló sobre la infidelidad de Cruz Martínez y destacó en aquel momento que se trataba de una charla que estaba pendiente entre ellos. Aunque el conductor reveló que tras la charla Villarreal admitió que no era la primera vez, pero sí la última.

“Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar, es una relación adulta, somos dos adultos que hemos vivido muchas cosas que han sido ciertas y otras no. No me sorprende, a todas las mujeres nos duele cuando algo sentimos que está mal porque tenemos una relación de mucho tiempo, unos hijos, pero también soy una mujer madura (…) Estoy lista para lo que tenga que enfrentar”, dijo la cantante.