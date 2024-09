"No son cosas que me interesan": Irina Beaeva demuestra que Gabriel Soto es cosa del pasado ante rumores de relación con Cecilia Galliano

El amor entre Irina Beaeva y Gabriel Soto ya es cosa del pasado, pues luego del escándalo que generó su ruptura amorosa que nos dejó la versión del actor y la de la protagonista de "Aventurera", cada uno ha continuado con sus respectivos proyectos y vidas privadas; en el caso del galán de telenovelas, los rumores sobre una supuesta relación sentimental con Cecilia Galliano ssigue tomando mucha fuerza pese a las negativas de los dos involucrados.

Aunque desde hace meses se les captó juntos e incluso al actor visitando a la famosa en su casa, después salieron a confesar que estas escapadas fueron parte de una estrategia para promocionar su obra de teatro, "El precio de la fama"; sin embargo, con toda y esta justificación las especulaciones de un romance todavía no llegan a su fin. Y este fin de semana en un encuentro con los medios, Irina Baeva fue cuestionada sobre el supuesto nuevo noviazgo de su exprometido, pero sorprendió al dejar en claro que su ex ya es cosa del pasado.

Durante una charla con la prensa en la que la actriz rusa sostuvo, fue cuestionada sobre qué piensa de este rumor y se mantuvo firme en evitar hablar de su expareja. "Nada, yo creo que ese no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos. Ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo", dijo.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si piensa pedirle pensión a Gabriel Soto por los años que estuvieron juntos, Irina Baeva recordó que es una mujer independiente y que tiene sus propios ingresos, y que tras una ruptura amorosa lo anterior no cambiará; de esta forma negó esta suposición.

"Siempre he sido una mujer financiera, económicamente independiente y así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire siempre", añadió, "no son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y así será, así que no busco el dinero de los demás".