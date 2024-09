Karely Ruiz habría sufrido discriminación por su trabajo; Gracie Bon revela que no la dejaron entrar a un hotel "por sus videos"

Desde que anunció su embarazo, el nombre de Karely Ruiz no ha dejado de estar en boca de todos, especialmente a unos días que reveló que espera a su hija junto a la modelo Gracie Bon, sin bien son pocos los detalles que se tienen sobre la relación entre ambas, poco a poco se conoce más sobre el vínculo que tienen. Ahora, la modelo panameña contó que la madre de su hija sufrió discriminación en un hotel y que por su profesión no la dejaron ingresar a las instalaciones, donde previamente se tenía una reservación.

Hasta el momento ni el hotel ni Karely Ruiz se han posicionado al respecto, pero los internautas ya hicieron virales las declaraciones de Gracie Bon, quien fue la que le habría organizado una sorpresa a la mexicana en una suit; sin embargo, sólo a la modelo se le negó el acceso presuntamente por miedo a que grabara videos en el interior de la habitación. El caso ya desató todo tipo de opiniones en redes sociales, pues la panameña aseguró que sólo se iban a hospedar y no planeaban grabar contenido para sus redes sociales.

"Como Karely es conocida en México, pues a ella no la dejaron entrar al hotel en el que me estoy quedando", dijo la influencer en un video de TikTok.

"Seremos las mejores madres te amamos hija", se lee en el post de hace unos días. (Foto: Instagram graciebon y karelyruiz)

Gracie Bon revela que no dejaron entrar a Karely Ruiz a un hotel

Gracie Bon contó que viajó desde Panamá hasta Monterrey, al norte de México, y fue entonces cuando decidió hospedarse en un lujoso hotel de la zona, del que además dijo que no es nada barato, lo escogió porque queda cerca de todas las actividades que tiene planeadas en su estancia en el país; sin embargo, agregó que en la primera noche le realizó una sorpresa a Karely Ruiz con una decoración de flores y globos, a lo que accedieron con la condición que la persona extra no se podría quedar hospedada.

"Finalmente llega la persona a la que yo quiero sorprender, llega súper arreglada, maquillada, en tacones, con un traje espectacular. Bajé a buscarla porque ya había llegado todo, yo estaba emocionada y me moría de nervios y yo dizque este es mi momento, es momento de brillar de sacar unas fotos muy lindas, un Tiktok o algo. Los de seguridad la dejaron pasar, pero la detienen las de la recepción y le dicen señorita, nos puede dar su identificación", contó.

Aunque ella intervino para que la dejaran pasar al ser invitada, esto no ocurrió y dejaron a la modelo mexicana esperando por 40 minutos, algo que despertó la molestia de Gracie Bon y fue cuando le revelaron que por ser propiedad privada, decidían quiénes podían entrar y quiénes no a las instalaciones. Al preguntar si las estaban discriminando, les respondieron que no "aceptamos ciertos tipos de videos en nuestra propiedad", esto pese a que ellas no tenían contemplado grabar contenido, aseguró.

Agregó que por esta experiencia no dejará de venir a México. (Foto: TikTok @therealgraciebon)

"La gerente sabía quién era Karely, la que estaba conmigo, tal vez no sabía quién era yo", dijo al reiterar que no la dejaron entrar.

Durante la segunda parte de su story time, Gracie Bon reveló que no sabía si eran homofóbicas o si tenían miedo de que las instalaciones se usaran de forma inapropiada, insistió en que sólo quería entregarle unas flores a Karely Ruiz. Finalmente, la influencer contó que el hotel optó por regresarle el dinero que había invertido.

