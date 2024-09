¿Karime era infiltrada de Tierra en Mar? Las supuestas pruebas que demuestran que apoyó a Adrián Marcelo

Faltan pocas horas para que se dé a conocer quién será el ganador o la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, tiempo que es crucial para que el público siga votando y así se decida quién debe de llevarse el jugoso premio de cuatro millones de pesos. Pero también inicia lo que muchos fans del reality llaman "campañas de desprestigio" para que algún participante reciba menos votos y es aquí donde entran los nombres de los cuatro finalistas, Karime Pindter, Arath de la Torre, Gala Montes y Mario Bezares.

Las declaraciones o actitudes que tuvieron a lo largo de estas semanas son decisivas para que ganen o pierdan y en este contexto es que Karime se ha hecho viral en TikTok por un video en el que los fans de La Casa de los Famosos México aseguran que siempre fue una infiltrada de Tierra en el equipo Mar. Lo anterior ha dividido opiniones, pues mientras algunos coinciden con esta idea, otros piden que no se ataque a la influencer previo a la Gran Final. De acuerdo con lo que circula en redes, hay varias pruebas que la participante nunca habría sido fiel a Mar y aquí te las presentamos.

En un video de la cuenta de TikTok @love_y_letras que ya acumula más de dos millones de reproducciones, se lee que "el cuarto Tierra no quedó exterminado, quedó la infiltrada" y para demostrarlo se compartieron videos con declaraciones de Karime, así como pláticas con Adrián Marcelo, quien se convirtió en uno de los participantes más polémicos de la temporada y que terminó por pedir su salida del reality show. Ante ello los comentarios no se han hecho esperar sobre este tema, recordemos que sólo quedan horas antes de que se revele quién es el ganador de la nueva temporada.

Fans de La Casa de los Famosos México aseguran que siempre tuvo un pacto con Adrián Marcelo. (Foto: TikTok @love_y_letras)

¿Karime Pindter traicionó a Mar? Revelan que sería una infiltrada de Tierra

La teoría sobre una supuesta traición de Karime al cuarto Mar, es decir, Paola Durante, Gala Montes, Birggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares viene por distintas declaraciones de la concursante dentro de La Casa de los Famosos México; sin embargo, nada de esto está confirmado por ella o alguno de los miembros del team rival. Además, debe de tomarse en cuenta que la influencer fue una de las más motivadas por generar retos para que salvaran a sus amigos, con quienes incluso se tatuó la semana pasada.

"Yo nunca tuve realmente un problema con Adrián Marcelo, me cae bien", fue una de las frases que se escucha decir en el confesionario, además que en distintas conversaciones con el regiomontano aseguró que no se nominarían juntos.

Esta es la postura de los fans a horas de la Gran Final. (Foto: TikTok @love_y_letras)

Es por ello que al finalizar, el usuario que creó el video añade: "¿sus razones? Su pacto con Marcelo". La grabación se ha hecho viral y en la sección de comentarios muchos han señalado que desde hace semanas habían notado esta supuesta traición, por lo que además aseguraron que Briggitte Bozzo no debió salir de la casa como la quinta finalista.

"Y con toda honestidad, Karime qué hizo en la casa?", "o sea, me están diciendo que Gala y Arath son los que merecen ganar?", "pero todo el odio se lo llevó Bri por culpa del fandom de Karime", "aunque duden, nunca creí en Karime", "con razón AM dijo con Karime nunca he tenido problemas" y "Mariana dijo que tienen una infiltrada en Mar con tono burlón", son algunos de los comentarios que se leen en la red. ¿Tú qué opinas?

