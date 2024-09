Pati Chapoy le dice "aprovechado" a Pepe Aguilar por usar el matrimonio de Ángela y Nodal para sacar una canción

Hace algunos días, Pepe Aguilar estrenó el tema "Cuídamela bien" y lejos de ser una más de las tantas canciones que conforman su carrera dentro del regional mexicano, ésta ha causado controversia debido a que la letra se encuentra cargada de indirectas y referencias dirigidas a su nuevo yerno, el también cantante Christian Nodal, quien hace un par de meses se casó con su hija, Ángela Aguilar.

Aunque el público piensa que la canción podría estar dirigida a Christian Nodal, el cantante no ha hecho ningún comentario público al respecto. Mientras tanto Ángela Aguilar ha mostrado su postura de manera sutil, pues a través de su cuenta oficial de Instagram, la joven cantante reaccionó al lanzamiento de "Cuídamela Bien" con tan sólo un "like" a la publicación hecha por su padre, echándole más leña al fuego sobre ese polémico tema.

Y como era de esperarse, además del público, programas como "Ventaneando" reaccionaron al lanzamento de este tema, afirmando que la letra de "Cuídamela Bien" parece estar directamente relacionada con el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y a estos rumores se sumó la ilustración que compartió Pepe Aguilar para promocionar su sencillo, pues en ella se muestran dos manos a punto de tocarse, que presuntamente son las de la nueva pareja.

Pepe Aguilar, uno de los artistas más influyentes en la música mexicana, ha encendido la conversación en redes sociales tras el lanzamiento de su más reciente canción "Cuídamela Bien".

Fotografía: Instagram/@pepeaguilar_oficial

¿Qué dijeron los conductores de "Ventaneando" sobre Pepe Aguilar?

Además de explicar las claras referencias hacia el matrimonio de Ángela y Nodal, las y los conductores de "Ventaneando" no dudaron en platicar largo y tendido de sus impresiones de la canción y Paty Chapoy hizo fuertes declaraciones sobre el momento en el que "Cuídamela bien" salió a la luz: “qué forma de aprovechar Pepe el éxito del matrimonio de su hija con Nodal, pero está bien”, haciendo referencia al uso de esta etapa de la vida de su hija para crear contenido que conecta emocionalmente con su público.

Sin embargo, la canción no fue sido recibida de la misma forma por todos los comentaristas del programa ya que Ricardo Manjarrez opinó que, si bien la canción puede ser poética, el mensaje es más directo de lo que aparenta. “La letra puede ser como poética, pero no está tan linda, le está diciendo ‘ya te la llevaste, me la robaste y ahora qué hago’”, añadió Manjarrez, sugiriendo que la letra refleja un sentimiento de pérdida paternal más que de felicitación al nuevo integrante de la familia.

Por su parte, Linet Puente calificó el gesto como un acto bonito de parte del cantante: “es una manera simbólica de expresar sus sentimientos, no sólo hacia su hija, sino también hacia su yerno. Es como si le dijera ‘ahora es tu responsabilidad cuidarla’”. El debate continuó con la intervención de Rosario Murrieta, quien, entre risas, comentó que Pepe Aguilar “anda como Derbez, muy llevadito con su yerno".

¿Qué dice la letra de "Cuídamela bien", nueva canción de Pepe Aguilar?

El lanzamiento de "Cuídamela Bien" ha sido exitoso en plataformas digitales, pues la canción está disponible de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de Pepe Aguilar, así como en Spotify y otras plataformas de streaming. Y si no las has analizado a profundidad, te dejo la letra completa para que tú misma saques tus propias conclusiones.

No es noticia nueva que ella está contigo Bien lo sabe el mundo Y todos son testigos Tan rápido el tiempo pasó Y mi ángel alguien más me arrebató Y no da la cara el bandido Voy a ser muy claro, Haz las cosas bien Porque para forajidos, mijo, aquí no es Y sé que es fácil ser cabrón Yo mismo estuve en esa situación Pero es más hombre el que se queda y perdón Si me pongo un poco rudo es que me dio el gane un chamaco suertudo Cuídamela bien, ya la enamoraste ya te la llevaste qué le voy a hacer Nunca es que fue mía y yo ya sabía Que la iba a perder Y pa tu suerte ahora está contigo Que les vaya bien Cuídamela bien, tal vez no es perfecta Pero te aseguro que sabe querer Te bastaron rosas pa que mi orgullosa Cayera a tus pies Y de frente te doy un consejo Si la quieres bien, no la cambies Porque se te da muy bien Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte Y en las serenatas no pude correrte El águila ya despegó Y el que no da la cara ahora la dió Admito que das a quererte y perdón Si me pongo un poco rudo es que me dio En la madre un chamaco suertudo Cuídamela bien Aquí donde me ven, botella tras botella No me siento bien, pues nada pendejo Le quitaste al viejo la mejor mujer Y que suerte que ahora está contigo Que les vaya bien Ámala cabrón, demuéstrale al mundo Que agarraste el rumbo y tienes corazón Hazla tan feliz como en la vida siempre Quise hacerlo yo y en el ojo del ciclón Por mi parte yo les doy la bendición Y siempre desearé el bien de su relación

Sigue leyendo:

¿Christian Nodal se está quedando calvo? Usuarios señalan su falta de cabello | VIDEO

La clara advertencia que Pepe Aguilar le hizo a Nodal si llega lastimar a Ángela: "Si la quieres bien, no la cambies porque se te da muy bien"