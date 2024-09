Briggitte Bozzo se “pelea” con Shanik y le recuerda que siempre quiso ser cuarto Tierra: "¿Por qué eres así?"

La Casa de los Famosos México 2024 está muy cerca de llegar a su fin, pero eso no significa que se acabe el contenido que nos regalan. Recientemente fue Briggitte Bozzo la que dio contenido porque tuvo un mano a mano con una ex integrante del team Mar que no llegó hasta las instancias que los demás.

Se trata de Shanik Berman, quien durante sus tiempos fuera La Casa de los Famosos aseguró que siempre quiso ser del team Tierra, a pesar de que dormía con los de Mar. También dijo algunas otras cosas como que sentía odio por el mismísimo Mario Bezares.

Sin embargo, en fechas recientes entró a la casa de nueva cuenta para sorprender a sus compañeros, se unió a Mario Bezares y a Paola Durante para pedirles perdón e hicieron las pases. Pero el enfrentamiento entre la recién expulsada Briggite y Shanik no pasó de largo.

Briggitte Bozzo es el quinto lugar del reality show. Crédito: Briggitte Bozzo

La pelea de Briggitte Bozzo en contra de Shanik Berman

Briggitte Bozzo, la actriz venezolana, se reencontró con Shanik Berman el día que la sacaron de La Casa de los Famosos México 2024 por la puerta grande, pues quedó entre los participantes finalistas y a través del voto del público se quedó con el quinto lugar del reality show.

En el enfrentamiento que tuvieron a palabras, Shanik Berman le recordó que gracias a ella se formó el team Mar, pues todos se unieron para nominarla y sacarla de la competencia, sin embargo, le salió el tiro por la culata porque Briggitte le sacó sus trapitos al sol.

"Te quiero explicar, el team mar, se formó el día que yo me salí. Todos los que me nominaron fueron los de mar, se nominaron entre ellos todos. Estaba ardida y tenía coraje"

Briggitte Bozzo le lanzó una respuesta firme. Le recordó que Shanik dijo que siempre perteneció al team contrario, pues ella se aferró a estar en el Team Tierra. Shanik intentó defenderse diciendo que todo lo dijo porque estaba enojada, pero no era realmente lo que pensaba.

"Tú te quisiste ir, dijiste que siempre fuiste Tierra. Dijiste que siempre perteneciste y eso se nos partió el corazón. Por qué eres así, por qué me querías abandonar"

¿Quién es Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo es una actriz venezolana que ha cautivado al público latinoamericano con su talento y carisma. Su carrera comenzó a una edad muy temprana, participando en telenovelas tanto en Venezuela como en México. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen "Corazón valiente", "Silvana sin lana" y "Like". Su versatilidad la llevó a explorar diferentes géneros, desde dramas hasta comedias, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la actuación.

Gracias a su participación en reality shows como "Las Estrellas Bailan en Hoy" y La Casa de los Famosos México 2024, Briggitte logró alcanzar una mayor popularidad y conectar con un público más amplio. Su autenticidad y espontaneidad la convirtieron en una de las favoritas del público, quien la admira por su valentía y honestidad.

Además de su carrera como actriz, Briggitte Bozzo se ha destacado como influencer en redes sociales, donde comparte su día a día con sus millones de seguidores. Su influencia ha trascendido las fronteras y la ha convertido en un referente para jóvenes de todo el mundo. Con cada proyecto que emprende, Briggitte demuestra su compromiso con su carrera y su pasión por el mundo del entretenimiento.

