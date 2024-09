Facundo y Adal Ramones muestran divertida y salvaje rivalidad en "Jalas o te rajas"

El Escorpión Dorado y Facundo regresan con retos más salvajes en la segunda temporada de “Jalas o te rajas”, en esta nueva entrega Facundo tendrá un nuevo rival en Adal Ramones, quien se suma a este proyecto, sobre las novedades del show el Escorpión comentó, "lo llevamos al siguiente nivel, tenemos a estas figuras que tienen un estilo muy distinto y eso naturalmente va a hacer que el público tome partido para cuando se enfrenten".

Respecto a cómo buscará quedarse con la victoria en esta segunda edición del programa, Facundo expresó, "en la primera rebase límites, en esta no me puedo quedar más abajo de ese nivel y más porque mi rivalidad contra Adal existe desde hace mucho tiempo, desde que batallamos por ver quién se ganaba a la audiencia, verán diversión llevada a su máxima expresión".

“Jamás o te rajas” regresa en una segunda temporada con retos más absurdos, castigos más humillantes y celebridades invitadas, en esta nueva entrega el Escorpión Dorado regresa como anfitrión del show para enfrentar a dos clásicos de la televisión, Facundo, quien regresa por una oportunidad de ganar el título y la leyenda de la comedia Adal Ramones.

Sobre unirse a la salvaje y divertida ecuación que forman el Escorpión Dorado y Facundo, Adal Ramones compartió, "cuando me dijeron que iba a enfrentarme con el perdedor de la primera temporada, yo pensé que en una de esas si le podía ganar a Facundo, no importa si pierdo, iba a ganar por estar en un proyecto ganador y con un equipo creativo que sumó nuestros talentos".

Y añadió, "hay adrenalina, accidentes, temor, venganza, mucha comedia, eso está garantizado, quise participar inmediatamente porque el programa ya probó ser exitoso, aunque si me dio miedo que me pasara algo, pero me sentí muy protegido por la producción, pasarla con estos dos fue un gran regalo de vida".