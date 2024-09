Gala Montes rompe en llanto tras recibir un emotivo mensaje de su mamá: "siempre estaré contigo, te amo"

La noche del miércoles 25 de septiembre los seguidores de "La Casa de los Famosos México" fueron testigos de una conmovedora transmisión en la que la actriz, Gala Montes, recibió un mensaje de su mamá, Crista Montes, de quien está distanciada desde hace unos meses.

Antes de entrar a la segunda temporada del reality show de Televisa la protagonista de la serie "El Señor de los Cielos" anunció que estaba distanciada de su mamá, quien durante muchos años fue su mánager. La habitante del cuarto "Mar" acusó de malos tratos a su madre.

Durante la transmisión del día de ayer, Galilea Montijo, conductora de "La Casa de los Famosos México", le dijo a Gala Montes que le tenía preparada una sorpresa. Segundos después apareció en la pantalla, Crista Montes, la mamá de la reconocida actriz de Televisa.

En en enlace con los finalistas de "La Casa de los Famosos México", Crista Montes saludó a todos los habitantes, pero especialmente a su hija, Gala Montes. Inmediatamente después le dijo que estaba muy contenta por el trabajo que hizo dentro de la casa y se mostró muy orgullosa por que siempre la tiene presente.

"Hola mi amor, quería saludarte y decirte que no me pierdo el programa. Me siento muy contenta de que me menciones en el programa. Me hiciste llorar y me encantó que me dedicaras la canción (de Ana Bárbara)", dijo.