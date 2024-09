Karime Pindter confiesa que la primera vez que tomó whisky tenía 5 años: "Sentí bien acá"

Una de las partes favoritas de las y los televidentes que siguen de cerca "La Casa de los Famosos México", son aquellas noches de insomnio en donde las participantes toman confianza y cuentan aspectos pocos conocidos de su vida, pues a pesar de que la competencia es cada vez más feroz para alcanzar el codiciado premio de cuatro millones de pesos, la amistad que ha formado el "Team Mar" parece seguir intacta, por lo que las conversaciones nocturnas se han hecho una tradición en esta segunda temporada.

Es así como el "Team Mar", integrado por Karime Pindter, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares, se ha ganado el corazón de la audiencia, quienes lo ven como el favorito para llegar a la final. Pero entre todas las integrantes, es Karime quien ha resaltado por contar algunas anécdotas muy impresionantes, que terminarían por explicar el por qué de su icónica personalidad.

Uno de los momentos más comentados recientemente fue una anécdota compartida por Karime hace algunas noches, y es que la influencer saltó a la fama por su participación en el controvertido reality "Acapulco Shore", donde el consumo de alcohol era algo bastante común. Y justamente, esa noche relató un episodio de su infancia que sorprendió a muchos: la primera vez que probó alcohol, a la temprana edad de cinco años.

A medida que la tensión aumenta dentro de la casa, las dinámicas entre los participantes se han intensificado.

Fotografía: Instagram/@karimepindter

Karime Pindter confiesa haber tomado whisky a los cinco años

Fue durante la noche que las famosas se preparaban para dormir cuando Briggitte Bozzo le pidió a Karime contar "la historia del whisky" y éste fue el pretexto ideal para que la influencer se soltara como hilo de media con esta anécdota. Es así como la influencer recordó que hubo una ocasión en donde su mamá la dejó en casa de una tía, en donde se divertía tomando jugo de manzana y bailando las icónicas canciones de Flans.

Todo estaba bien hasta que la Karime de cinco años decidió regresar a tomar un trago de su jugo que terminó por ser whisky puro: "agarro un vaso que era igualito al del jugo de manzana y me lo tragué todo, era whisky [...] Me dio mucha pena, no lo expresé y sentí bien acá (...) Seguí bailando Flans, pero sí me sentí acá, me supo a mier**", dijo entre risas mientras Gala y Briggitte no pudieron contener su sorpresa.

Pero la anécdota no terminó ahí ya que Karime confesó que dos años más tarde, a los siete años, volvió a tener un encuentro accidental con el alcohol, esta vez con una bebida tradicional mexicana: el pulque. "Creí que era agua de horchata", explicó, en referencia a esta bebida fermentada a base de aguamiel. Aunque contó la historia con humor, Karime también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje importante a los padres: "Este es un mensaje para todos los papás, que le pongan un vaso de niño al niño, porque se puede confundir".

La mezcla de entretenimiento, drama y vida cotidiana ha permitido que el público se conecte profundamente con los concursantes.

Fotografía: Instagram/@karimepindter

Este tipo de relatos, que combinan la nostalgia y la reflexión, son un reflejo de cómo los realities pueden revelar aspectos más humanos y vulnerables de las celebridades. Karime, quien ha sido una figura controvertida en la televisión mexicana debido a su participación en "Acapulco Shore", ha demostrado en "La Casa de los Famosos México" una faceta diferente, conectando de manera más sincera con la audiencia.

El día en el que Karime tomó un vaso de whisky a los 5 años

Sigue leyendo:

Bárbara de Regil se reencuentra con Gala Montes en La Casa de los Famosos México tras pelea y esto sucedió

¿La nueva "Hora Pico" con integrantes del Team Mar? famoso productor confirma programa de comedia con ellos