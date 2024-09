Bárbara de Regil se reencuentra con Gala Montes en La Casa de los Famosos México tras pelea y esto sucedió

Cada vez son menos los días para que la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" llegue a su fin, por lo que en esta recta final las sorpresas no se han hecho esperar y una de las figuras que acompañó recientemente a las y los concursantes fue la icónica Bárbara de Regil, actriz reconocida por su papel en "Rosario Tijeras" y protagonista de una polémica relacionada con Gala Montes.

Es así como lo que originalmente sería una clase de ejercicio, terminó convirtiéndose en un brunch ya que varios de los habitantes estaban lastimados o no se encontraban en las mejores condiciones físicas, por lo que las expectativas sobre una mañana fitness cambiaron al último momento, adaptándose a un desayuno mucho más relajado, pero no menos entretenido. Y es que fue en este momento que la actriz se reencontró con Gala, algunos años después de su pelea por redes sociales.

La actriz había planeado impartir una clase de ejercicios, fiel a su imagen de promotora de la vida fitness, pero optó por cambiar sus planes en el último minuto.

Fotografía: X/@yourcrazychild_

Por ello, uno de los momentos más impactantes fue cuando ambas actrices se encontraron dentro de "La Casa de los Famosos México" y contrario de lo que se podría pensar, el momento de tensión inicial se hizo más ameno cuando Bárbara le preguntó de manera sincera a Gala cómo se encontraba. Ella se sintió respaldada por el gesto y respondió agradecida: "Gracias por tu mensaje", haciendo referencia al apoyo que Bárbara le brindó públicamente durante la controversia que Montes enfrentó con su madre semanas atrás.

Gala Montes y Bárbara de Regil se reconcilian después de su pelea

Entre palabras de aliento, Bárbara de Regil le dijo "¡Ay, mamita, no estás sola!", mostrando empatía y cariño hacia su colega, por lo que el momento fue recibido con aprobación por los demás participantes y los seguidores del programa, quienes apreciaron la madurez con la que ambas celebridades manejaron el encuentro. Incluso hasta hubo algunos abrazos que terminaron por cimentar lo que parece el inicio de una amistad entre las actrices.

A lo largo de su estancia en la casa, Bárbara aprovechó para saludar y compartir palabras de aliento con cada uno de los concursantes. En particular, se mostró conmovida al ver a Arath de la Torre, a quien expresó su admiración. "¿Cómo estás, Arath? Me has roto el corazón, felicidades", le dijo con sinceridad.

Este tipo de gestos, cargados de emotividad y reconocimiento, resonaron profundamente entre los habitantes, quienes han atravesado semanas de retos emocionales y físicos dentro del reality.

Fotografía: X/@CristinaCidCruz

Pero además de este emotivo encuentro, la visita de Bárbara no estuvo exenta de momentos divertidos y uno de los instantes más comentados fue cuando la actriz hizo referencia a la icónica fiesta en la que Mariana Echeverría le quitó el mango a Briggitte y en tono jocoso, la actriz decidió llevar mango al brunch como una broma hacia los participantes.

"Me encantó que salieran escondidas por el mango", comentó Bárbara de Regil entre risas. Además de esto, durante este brunch improvisado la actriz preguntó a las y los habitantes qué harían si, como en la trama de "Lalola" (serie protagonizada por De Regil), pudieran cambiar de sexo por un día y la respuesta que más risas generó fue la de Karime, quien en tono pícaro comentó: "Me arreglo cabr*n y te invitaría un esquite. Invitaría a salir a Gala". A esto, Gala respondió entre risas: "Te amo, amiga".

Bárbara de Regil da un emotivo mensaje a las y los finalistas

Antes de despedirse de los habitantes, Bárbara de Regil quiso dejar un mensaje emotivo que resonó tanto dentro como fuera de la casa, pues la actriz elogió la fortaleza emocional de los concursantes, reconociendo el impacto que una experiencia como la de "La Casa de los Famosos México" puede tener en el carácter de una persona.

"Muchas felicidades a los que están aquí, lo han hecho muy bien. Creo que, de pronto, este lugar puede sacar lo peor de uno, porque todos traemos monstruos adentro", comentó con sinceridad. Sin embargo, destacó que las y los habitantes han sabido controlar esos impulsos negativos, demostrando que un carácter fuerte no es el que grita más alto, sino el que sabe contener sus emociones más oscuras.

"El que grita es el que tiene un carácter débil, se le sale el monstruo muy rápido. Ustedes han demostrado esa cosa bonita, de que la gente los vea y vea un lado bonito, un lado frágil. Todos han sacado cosas bien bonitas para la gente que nos ve", concluyó Bárbara, haciendo una clara referencia al comportamiento del exconcursante Adrián Marcelo.

