Esta fue la reacción de Agustín al saber que no será finalista, su cara se volvió tendencia

La competencia dentro de La Casa de los Famosos México ha alcanzado su punto más álgido con la selección de los finalistas. El pasado lunes 16 de septiembre, Karime se convirtió en la primera concursante en asegurar su pase a la final, lo que provocó una oleada de emoción tanto dentro como fuera de la casa. Sin embargo, la verdadera sorpresa se produjo este jueves cuando Agustín Fernández, uno de los integrantes del reality con más suerte en las pruebas de líder, esta vez no tuvo el mismo resultado y su fortuna parece ser que acabó.

La tensión era palpable mientras los concursantes restantes, entre ellos Agustín, competían por el segundo pase a la gran final. Sin embargo, el resultado fue inesperado para muchos, y la reacción de Agustín al enterarse de que no avanzaría a la siguiente fase rápidamente se volvió viral. Su expresión de asombro y desconcierto no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, donde los memes y comentarios no han parado.

Leyenda

Agustín sigue en la placa de nominados

El camino hacia la final no ha sido fácil para los seis concursantes que aún quedaban en juego. Todos ellos se enfrentaron al reto conocido como "Carrera de colores", una prueba donde el azar y la habilidad se combinaron para definir a los dos participantes que lucharían por el segundo puesto en la final. Agustín, junto con Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Arath de la Torre y Gala Montes, dieron lo mejor de sí en esta competencia.

Sigue leyendo:

Prófugos del Anexo en CDMX: el motivo por el que sería cancelado el concierto de Julión Álvarez y Alfredito Olivas

Hospitalizan a Consuelo Duval, ¿cuál es su estado de salud y qué le pasó?

La dinámica del desafío consistía en que cada participante debía sacar pañuelos de colores de un cinturón y avanzar en el tablero de acuerdo con el color sorteado previamente. La tensión creció ronda tras ronda, hasta que Gala y Briggitte se destacaron como las contendientes que se enfrentarían a la última prueba, dejando a Agustín fuera de esta decisiva batalla.

Sin embargo, muchos han criticado al modelo argentino, pues, sentía ganada la prueba, ya que en un punto de la competencia comenzaron a salir solo pañuelos amarillos, color que representaba él, por lo que empezó a reír de manera burlona, algunos creen que lo traicionaron los nervios y otros más que se reía del destino de sus compañeros, pues de ser el que más atrás iba, rápidamente estuvo a punto de llegar a la meta, pero finalmente, no fue así.

La reacción de Agustín al no ser finalista

La fase final del desafío fue protagonizada por Gala y Briggitte, quienes compitieron en la prueba de La Ruleta de la Suerte, lanzando pelotas a través de una rampa para sumar puntos. Con una ajustada puntuaciónb se consagró como la segunda finalista del reality, mientras que Agustín, parece que estaba tratado de asimilar que él no será un finalista, por lo menos de aquí al domingo que será el día en el que él, Arath, Mario o Brigitte se conviertan en uno de los eliminados.

Es así como el rostro de Agustín lució completamente desfigurado, pues la tristeza e impotencia eran evidentes y estas fueron captadas por las cámaras y difundidas en redes sociales. Los usuarios de plataformas como Twitter y TikTok no tardaron en convertir su reacción en un fenómeno viral. Desde memes hasta videos editados con música dramática, el momento en que Agustín comprendió que no sería finalista fue uno de los más comentados del día.

La reacción de Agustín no solo fue impactante para los seguidores del programa, sino que también se convirtió en un tema candente en las redes sociales. Los internautas mostraron su creatividad con comentarios humorísticos y reflexiones sobre lo que sucedió. Frases como "La cara de Agustín lo dice todo" y "Así se ve la decepción pura", se leen en redes sociales.