Acusan a Wendy Guevara de ser la principal hater de Agustín Fernández: "Pareciera que lo odias"

Wendy Guevara, Nicola Porcella y Agustín Fernández siguen siendo tendencia en redes sociales, debido a su polémica amistad y es que desde que el artista originario de Argentina entró a La Casa de los Famosos la influencer originaria de León, Guanajuato ha hecho fuertes revelaciones sobre su relación.

En un inicio Agustín Fernández fue duramente criticado por su comportamiento y sobretodo por pertenecer al poco querido team Tierra, aunque Nicola Porcella salió a defenderlo y eso le valió muchas criticas después ya no fue necesario porque el argentino con el tiempo se fue ganando el cariño del público, al grado que es el único sobreviviente de su equipo.

Sin embargo, ahora los seguidores del integrante de La Casa de los Famosos México y de la integrante del clan de Las Pérdidas se encuentran sorprendidos ya que afirman que él jamás ha hablado mal de ella y no se explican cómo es posible que ella siga fomentando el hate contra él.

Aseguran que para ser amigos ha hecho declaraciones poco afortunadas y es que Wendy Guevara siempre ha reconocido que dice las cosas sin filtros y de forma sincera pero los seguidores del reality show aseguran que la creadora de contenido digital más que ser sincera y reconocer los errores de Agustín Fernández se la pasa reviviendo sus errores y afectándolo más.

Y es que Wendy Guevara ha confesado que ella ya no quiere ser roomie de Agustín Fernández porque no coopera en la casa, además de que en un live dio a entender que tuvieron un encuentro amoroso en casa de una reconocido conductora del programa Hoy, confesiones que muchos de los internautas criticaron pues aseguran que el argentino se encuentra adentro de la casa más famosa y no puede defenderse.

Acusan a Wendy Guevara de atacar a Agustín Fernández: "Lo atacó desde el principio y lo humilló"

Incluso recientemente el papá de Agustín Fernández le dijo que lo habían dejado solo pero que él lo apoyaba y Wendy Guevara se le fue con todo al papá del modelo lo que fue muy criticado por los usuarios de redes sociales ya que aseguran que jamás mencionó a la amiga de Karina Torres y que no entienden por qué si es su "amigo" hace tantas declaraciones contra él y ventila cosas personales algunos hasta especularon que podría estar celosa de la amistad entre Nicola Porcella y Agustín Fernández. Hasta Wendy Guevara dijo que quería darle un golpe a Agustín Fernández cuando saliera.

En redes sociales los usuarios han especulado sobre la actitud de Nicola Porcella y Wendy Guevara pues aseguran que eso no de los verdaderos amigos, que entienden que pudo haber cometido errores y que está bien ellos lo acepten pero que está mal que sean ellos mismos quienes lo señalen y los enfaticen y es que en una entrevista incluso Nicola Porcella le dijo a Sabine Moussier que Agustín ya se había quedado hasta sin casa.

"No era defenderlo pero como amigos no atacar ni crear hate", "Wendy lo atacó desde el principio y lo humilló, que no daba dinero en la casa", "no quiere hablar pero siempre habla de él", "su papá ni siquiera la mencionó",

