Héctor Soberón reaparece con desgarrador mensaje para su hija Luciana: "mi corazón está deshecho"

El actor Héctor Soberón, de 60 años, apareció la mañana de este domingo 22 de septiembre en su cuenta oficial de Instagram con una publicación muy emotiva y personal en la que le dedicó un feliz cumpleaños a su hija Luciana; sobre esta fecha el famoso aseguró que la tiene que festejar a la distancia y sin poder ver a una de las dos hijas que tuvo con Jante Durón y de quien anunció su separación el año pasado. En sus palabras, el galán de telenovelas aseguró que este día su corazón "está deshecho".

Por medio de una publicación en Instagram, el famoso compartió una foto con su hija Luciana en la que se les ve sonrientes y compartiendo un abrazo; allí Soberón aprovechó para mandar dos mensajes, uno en el que habló de la excelente relación padre e hija y uno más en el que le mandó una clara mención a su ex, quien está al cuidado de las hijas y que aparentemente no había permitido que pasen este festejo juntos.

"Siempre voy a necesitar a mi hija, no importa la edad que tenga. Ella me ha hecho reír, llorar y algunas veces me ha enloquecido. Pero mi hija siempre será mi mejor amiga y la amo con todo mi corazón", escribió el actor.