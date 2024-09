Adrián Marcelo rompe el silencio tras salir de La Casa de los Famosos y lanza fuerte advertencia

Adrián Marcelo sigue siendo el protagonista del mundo del espectáculo mexicano y es que tras su participación en La Casa de los Famosos, el conductor originario de Nuevo León ha dividido la opinión pública por su comportamiento en el famoso reality show y aunque muchos lo amen y otros lo detesten lo que es un hecho es que el programa no volvió a ser el mismo tras su salida.

Y como era de esperarse todos los reflectores están a la espera de que el creador de contenido digital de sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido y fue este sábado cuando el presentador decidió hacer su primera publicación en redes sociales después de bastante tiempo ausente.

Y es que hasta ahora solo había compartido fotografías e incluso su cuenta de Instagram dice que es operada por Radar pero esta vez decidió romper el silencio para hablar tras la cancelación de su show con La Mole "Hermanos de leche" en el Pepsi Center de la Ciudad de México y como era de esperarse su mensaje fue contundente.

"Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos. Lo que sea. Nos vemos pronto en las calles… Por donde sea, pero conmigo. AM", escribió el presentador en su cuenta de X.

Con lo que el polémico exintegrante de La Casa de los Famosos dejó claro que seguirá haciendo lo que más le gusta que es reportear, seguir generando contenido y estar en contacto con sus seguidores que son quienes lo han cobijado y lo han catapultado a la fama todos estos años.

Aunque hasta ahora no se ha pronunciado sobre el hate recibido por parte de algunas excompañeros del reality show y de algunos conductores de algunos programas matutinos ni de lo que sucedió en el programa, los internautas no descartan que en algún momento Adrián Marcelo decida contar cómo vivió ese episodio de su vida, por ahora se mantiene la incertidumbre de si estará o no en la final de La Casa de los Famosos que sucederá el próximo 29 de septiembre.

